朱軒洋公園激吻交纏吳卓源！正宮Cindy狠嗆：我男友在你身上嗎

柳俊烈反駁韓韶禧的閉口不談！發10張照　粉絲：有時候不說話也好

▲柳俊烈（右）認愛韓韶禧到分手過了數日，終於更新IG發文。（圖／韓韶禧、柳俊烈IG）
▲柳俊烈（右）認愛韓韶禧到分手過了數日，終於更新IG發文。（圖／韓韶禧、柳俊烈IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓韶禧、柳俊烈上週六（3／30）分手，韓韶禧事後暗指柳俊烈只會「閉口不談」，針對影射，柳俊烈未對此做出回應，神隱多天今（2）日終於出聲更新IG，他發出10張雜誌拍攝內頁，隻字未提跟韓韶禧的感情，粉絲留言激讚：「有的時候確實不要回答也比較好！我永遠支持你！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓韶禧、柳俊烈、惠利的「三角關係8點檔」終於落幕，韓韶禧一連串失控行為：PO妮可基嫚跟阿湯哥離婚「快樂迷因照」、部落格暗指柳俊烈只會閉口不談「他說大家很快就會忘記」等，衝動行事讓公司一個頭兩個大，好在韓韶禧孺子可教，乖乖刪除所有充滿情緒的發言。

▲柳俊烈更新IG，面對昔日跟韓韶禧的緋聞隻字未提。（圖／柳俊烈IG）
▲柳俊烈更新IG，面對昔日跟韓韶禧的緋聞隻字未提。（圖／柳俊烈IG）
事發至今，柳俊烈除了認愛，面對其他衍生的事件從未回應，與韓韶禧所說的「閉口不談」不謀而合；今天是他爆出認愛、分手後，首度更新IG，但內容無關緋聞，僅是10張雜誌拍攝內頁，挺他到底的粉絲留言表示：「有的時候確實不要回答比較好！我永遠支持你！」、「太帥了！」、「就跟之前一樣，默默的走演員之路就好，支持」、「果然是柳俊烈啊」。

回顧爭議開端，惠利跟柳俊烈去年（2023）11月官宣分手，4個月後韓韶禧和柳俊烈於白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷約會，惠利看到消息後表示「真有趣」，「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」謠言甚囂塵上，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」沒介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧、柳俊烈隨即官宣認愛。事後，韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉，而柳、韓2人在夏威夷約會被《Dispatch》曝光，從照片中可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。經過一連串的8點檔劇情，神隱4天的惠利終於打破沉默，發文間接向韓韶禧致歉，同時認了分手期間感到痛苦，貼文令網友心疼。

韓韶禧、柳俊烈、惠利的一舉一動都被放大檢視，直到3月28日，韓韶禧久違發文貼出代言照，留言區再被網友洗版成戰場；29日韓韶禧再發文秒刪，內容多半是捍衛自己的名聲，再次澄清沒有跟柳俊烈無縫接軌、不是小三，甚至提到柳俊烈對此絕口不給交代，「我對其中一位當事者都閉口不談，感到很鬱悶」，安全感疑似全無。韓韶禧也喊話惠利：「對前任有了新女友這點，到底是有什麼有趣的？」害她因此被貼上無縫接軌的標籤，不過柳俊烈、惠利至今都未對韓韶禧的發文做出回應，韓韶禧的公司曾表示沒什麼好說的；結果過了1天就傳出韓韶禧、柳俊烈分手，網友對此結局大多不感意外。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

韓韶禧把分手鬧大！開嗆柳俊烈抖不負責言論：他說大家很快就忘記

韓韶禧、柳俊烈「意見不合」那就分手吧　見面談完決定各走各的路

韓韶禧分手柳俊烈「開心歡呼」！PO妮可基嫚離婚阿湯哥快樂迷因照

韓韶禧分手鬧翻柳俊烈！「合演新劇選角」受關注：原本很期待的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞