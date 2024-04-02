柳俊烈反駁韓韶禧的閉口不談！發10張照　粉絲：有時候不說話也好

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事發至今，柳俊烈除了認愛，面對其他衍生的事件從未回應，與韓韶禧所說的「閉口不談」不謀而合；今天是他爆出認愛、分手後，首度更新IG，但內容無關緋聞，僅是10張雜誌拍攝內頁，挺他到底的粉絲留言表示：「有的時候確實不要回答比較好！我永遠支持你！」、「太帥了！」、「就跟之前一樣，默默的走演員之路就好，支持」、「果然是柳俊烈啊」。
回顧爭議開端，惠利跟柳俊烈去年（2023）11月官宣分手，4個月後韓韶禧和柳俊烈於白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷約會，惠利看到消息後表示「真有趣」，「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」謠言甚囂塵上，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」沒介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧、柳俊烈隨即官宣認愛。事後，韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉，而柳、韓2人在夏威夷約會被《Dispatch》曝光，從照片中可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。經過一連串的8點檔劇情，神隱4天的惠利終於打破沉默，發文間接向韓韶禧致歉，同時認了分手期間感到痛苦，貼文令網友心疼。
韓韶禧、柳俊烈、惠利的一舉一動都被放大檢視，直到3月28日，韓韶禧久違發文貼出代言照，留言區再被網友洗版成戰場；29日韓韶禧再發文秒刪，內容多半是捍衛自己的名聲，再次澄清沒有跟柳俊烈無縫接軌、不是小三，甚至提到柳俊烈對此絕口不給交代，「我對其中一位當事者都閉口不談，感到很鬱悶」，安全感疑似全無。韓韶禧也喊話惠利：「對前任有了新女友這點，到底是有什麼有趣的？」害她因此被貼上無縫接軌的標籤，不過柳俊烈、惠利至今都未對韓韶禧的發文做出回應，韓韶禧的公司曾表示沒什麼好說的；結果過了1天就傳出韓韶禧、柳俊烈分手，網友對此結局大多不感意外。
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