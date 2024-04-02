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台鋼雄鷹首戰兄弟搶勝不易！期待王柏融身手回歸　攻破牛棚是關鍵

▲台鋼雄鷹首戰兄弟搶勝不易，期待王柏融身手回歸，攻破牛棚是關鍵。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼雄鷹首戰兄弟搶勝不易，期待王柏融身手回歸，攻破牛棚是關鍵。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

台鋼雄鷹首戰因雨延賽， 明（3）日和中信兄弟的台北大巨蛋的賽事意外成為隊史首戰，能否搶下球隊首勝也令球迷相當期待。由於目前僅進行3場例行賽，本文將參考官辦熱身賽數據，分析台鋼擊敗兄弟的可能性，以及取勝的關鍵

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官辦熱身賽共10場賽事中，兄弟拿下6勝3敗1和，排在聯盟第2位，而新同學台鋼則以3勝6敗1和，排在聯盟第5位，領先樂天桃猿1.5場勝差，以首年闖入一軍的隊伍來說，可以拿下3勝實屬不易。

接著詳細比較兩隊數據，在打擊方面兄弟在熱身賽明顯的狀況更佳，團隊打擊率2成66屬於聯盟中段班，但團隊強打棒次穩定，長打率來到4成，全聯盟僅次於統一獅，OPS+（整體攻擊指數）也有破百的107.9。台鋼由於對內新人較多，全隊打擊率2成41、長打率3成33都是聯盟墊底，OPS+ 的91.8也僅優於樂天。

▲中信兄弟洋投猛登奪下中職首勝。（圖／NOWnews資料照）
▲中信兄弟洋投猛登奪下中職首勝。（圖／NOWnews資料照）
然而，在投手方面兩方旗鼓相當，兄弟投手群自責失分率3.7，位排全聯盟第3位，而台鋼雄鷹則是略為落後的3.742，仔細比較兩隊先發輪值，兄弟雖然在首戰已派出猛登，繳出7局失1分優質好投，但洋投部分也還能動用德保拉、艾士特。

台鋼總教練洪一中在日前受訪時透露，因為輪值安排所以會跳過伍祐城，但仍會派出本土投手先發，目前可能人選會是江承諺、陳柏清等人，2人在熱身賽表現也相當不錯，但可能還是略遜色於兄弟洋投，再加上兄弟打線狀況較佳，要完全倚賴先發壓制有難度。

▲台鋼雄鷹簽下5名擴編選秀戰士，其中交易換來的江承諺減薪2萬元。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼雄鷹簽下5名擴編選秀戰士，其中交易換來的江承諺減薪2萬元。（圖／NOWnews資料照）
攤開兄弟牛棚陣列，包含陳琥、李吳永勤、蔡其哲等人的自責失分率都偏高，而負責關門的李振昌、吳俊偉則狀態較好，因此，台鋼求勝的關鍵應該會在打線發揮，尤其是當兄弟換下先發投手時，面對牛棚要能夠抓住機會進攻。

另外，台鋼預期的打線核心之一，王柏融也會相對重要，尤其魔鷹並非以全壘打為主的力量型洋砲，在團隊缺打長打的狀況下，需要有能將壘上跑者一棒打回的強打者出現，若台鋼希望在首戰取勝，可能要期望王柏融走出熱身賽前段的低潮期。

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