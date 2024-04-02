朱軒洋綽號「新生橋小霸王」！很愛打球 十字韌帶斷裂女友相依偎
演員朱軒洋今（2）日被爆出他背著女友網紅Cindy，跟「鄉民老婆」吳卓源偷偷約會，疑似有劈腿的狀況，由於朱軒洋的外型十分陽光，加上運動、愛打球的個性十分豪爽，吸引不少女性喜愛，而他拍攝電影《下半場》受到矚目，當時飾演高中籃球員姜桐豪，跟「老哥」范少勳的兄弟情誼讓人動容，其中，電影中的他，彷彿就是在演自己一樣，很愛在「新生橋」打球，而他私底下被稱為「新生橋小霸王」，還因為愛打球，常跟人有點衝突，甚至十字韌帶斷裂，還是女友網紅Cindy協助他完成復建。
記者吳政紘/綜合報導
電影《下半場》故事講述一對兄弟因為母親早逝，父親為生活打拼只好將兩兄弟寄宿在叔叔家中，他們熱愛籃球希望有朝一日能夠站上HBL球場。雖然相依為命，但是為了追逐夢想卻要做出不同的選擇，原本總是在球場上相互支持的最佳搭檔，最後卻成為彼此最強勁的對手。
《下半場》裡面有許多感人的兄弟情誼的戲份，卻被張榮吉導演吐槽：「這兩個根本就是哭包」，電影中，朱軒洋跟范少勳為愛打籃球的兄弟，卻要在高中籃球聯賽互尬，而兄弟情懷讓兩人戲裡戲外都真的投入很多，因此常常在下戲後，還在哭。
朱軒洋也跟宋柏緯、蔡凡熙一起合演《黑的教育》，片中他飾演壞壞的高中畢業生，也十分到位，或許也是這樣的個性，讓他獲得不少女粉絲喜愛。
此外，朱軒洋打球的確也有不少動作，在他接受《下半場》劇組，以及甲組球隊訓練後，讓他更了解球隊運作，並且團隊合作的必要，而他也在過去有十字韌帶斷裂的舊傷，2022年還曾動刀，還好有女友相助，讓他拄著拐杖，最後才順利康復，沒想到這次傳出，劈腿對象竟然是當紅歌手吳卓源，也讓不少人感到意外。
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