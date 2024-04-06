連假速食優惠！麥當勞、必勝客、拿坡里都買一送一　雞塊買10送10

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麥當勞即日起至5月7日止（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）通通「買一送一」，超划算「麥克雞塊買10送10」又上架，當然要爽吃。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
兒童清明連假，麥當勞APP全球版專屬優惠，即日起至4月7日，單點早餐薯餅、大份薯條、4塊麥克雞塊都能「買一送一」！提醒大家，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳，歡樂送＋APP總共8款「買一送一」別放過。
📌必勝客：草仔龜披薩「買一送一」！愚人節「芝心蛇圈圈」219元
必勝客呼應清明節拜拜開賣「芝心雙粿草仔龜披薩」，單點一隻399元，還可搭配外帶大披薩「買一送一」、外送「買大送小」優惠；愚人節起還推出獵奇「芝心蛇圈圈披薩」單點一隻219元，即日起限量發售至4月7日（售完為止）。
📌漢堡王13款「買一送一」！漢堡＋可樂59元
漢堡王最新「堡貝吃貨派對」優惠券，即日起至4月30日，雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡、6款中杯飲料，共13款餐點通通爽吃「買一送一」；還有4款「漢堡＋飲品」59元划算組合，個人餐也只要99元就能吃飽。
📌拿坡里：炸雞「買一桶送一桶」
兒童清明連假優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至4月17日「炸雞買一桶送一桶」！買「6隻酷樂雞腿桶」送一斤「滋汁腿排桶」，兩炸雞桶特價390元（原價660元）；即日起至4月9日，拿坡里Uber Eats外送消費滿599元「贈送小披薩」。
📌頂呱呱：領券「買一送一」爽吃炸雞、呱呱包
頂呱呱X中信ATM即日起至6月30日，領取專屬頂呱呱中信酷碰券，至全台頂呱呱門市（桃園機場店不參與），可享「買一送一」兌換至7月14日。包括買「辣味呱呱餐」辣味炸雞＋呱呱包＋原味炸雞＋6塊阿勇雞塊，免費送「口袋點心組」地瓜薯條＋口袋披薩＋35元飲品 x 2，優惠價299元（原價428元），現省129元；「美味好食餐」原味炸雞＋辣味雞翅＋呱呱包＋地瓜薯條(小)＋2顆甜甜包＋35元飲品，優惠價185元（原價290元），也現省105元；還有頂呱呱中杯功夫純茶「買一送一」優惠價35元，划算開吃。
📌豆府餐飲集團：7大品牌「炸雞買一送一」
兒童清明連假即日起至4月7日，豆府餐飲集團旗下7大品牌「炸雞買一送一」優惠，單點任一種口味韓式炸雞，刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼結帳，4月9日即可獲得「免費炸雞」電子兌換券一張；使用期限4月10日至4月30日。
◾️涓豆腐：韓式炸雞328元（原味/醬味/辣味/蜂蜜蒜味/洋蔥白醬/肯瓊醬）、Combo雙享韓式炸雞468元（原味+醬味/辣味/蜂蜜蒜味/洋蔥白醬/肯瓊醬）、起司瀑布香酥雞388元（原味/辣味）、植感炸雞年糕328元（醬味/辣味）。
◾️北村豆腐家：首爾韓式炸雞年糕158元、明洞韓式炸雞218元
◾️姜滿堂：韓式炸雞年糕280元、香蒜辣雞翅260元、辣燒雞翅260元
◾️韓姜熙的小廚房：店中店門市－炸雞99元（醬味/辣味），壁櫃門市－鮮炸雞米花59元
◾️帕泰家：鳥籠芋絲炸雞翅258元
◾️飛機河粉：越南炸雞78元
◾️阿達師五星麵舖：麻椒口水雞128元
📌肯德基：「加1元多一件」炸雞或蛋撻
肯德基兒童清明連假拜拜爽吃下殺6折優惠，掌握代碼「40586」，大啖「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」優惠價419元（原價696元），現省277元，即日起至4月7日限時開賣。搭配肯德基外送剛好適用「滿399元免運費」；使用「預訂快取」線上點餐、或使用店內「手機掃碼點餐」，加碼買XL套餐享「加1元多一件蛋撻」、購買桶餐享「加1元多一件炸雞」。
還有優惠代碼「40427」爽吃「原味蛋撻禮盒(6入)＋3杯熱紅茶」244元，優惠代碼「40432」開吃「咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂」152元，優惠代碼「50411」則大啖「3個咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋3份香酥脆薯(小)＋百事可樂(瓶)」419元。
📌達美樂：「極致干貝海鮮」披薩下殺299元
達美樂全新菜單升級、改版的「極致干貝海鮮」，讓大家每片披薩都有吃得到干貝及白蝦，重新上架還祭出「下殺299元」特價優惠，犒賞鐵粉們吃到4月21日。