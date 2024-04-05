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快訊／IU台北演出加開紅2A、紫2A多張票！1人可買2張　小巨蛋開賣

▲IU（李知恩）6日、7日在台北小巨蛋的演唱會門票，演出當天確定販售少數零星票券。（圖／IU臉書）
▲IU（李知恩）6日、7日在台北小巨蛋的演唱會門票，演出當天確定販售少數零星票券。（圖／IU臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星IU（李知恩）將於6日、7日在台北小巨蛋舉辦演唱會《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI》，2場2萬張門票已賣完，主辦單位今（5）日宣布加開「紅2A、紫2A」區域門票，將於演出當天在台北小巨蛋北區6號入口服務台售票處販售。

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▲IU台北小巨蛋演唱會加賣「紅2A、紫2A」區域票券。（圖／寬魚國際）
▲IU台北小巨蛋演唱會加賣「紅2A、紫2A」2區域票券。（圖／寬魚國際）
主辦單位表示：「『紅2A、紫2A區』因現場確認後沒有舞台視線遮蔽之情形，將連同零星退票一起於4月6日下午三點及4月7日下午一點釋出販售當日之票券，在臺北小巨蛋北區6號入口服務台販售。請注意開放之『紅2A、紫2A區』觀賞角度較為傾斜，購買前請斟酌，購買後不接受退票。現場售票一人最多限購2張，每張須憑有照片之身分證件正本購買，且其中一張需為購票者本人。」現場僅收現金，依開放票券可選擇票價、不可選擇座位，依序配發票券，同時呼籲歌迷遵守場館規定，請勿夜排。

IU最後一次在台開唱，是2019年的林口體育館，相隔5年多再來台，這次場地升級至能容納1萬人的台北小巨蛋，2場2萬張門票70萬人瘋搶，1分鐘內就售罄；不少搶不到票的粉絲，2日就到小巨蛋6號門外夜排，只求能幸運買到少數的現場票券。

IU人氣非凡，演唱會門票供不應求，粉絲夜排遇到7.2強震，雖然心有餘悸，仍堅持守在現場搶釋出的票券名額，深怕有人不守規矩插隊，也自主發放號碼牌，據悉目前已超過40人在小巨蛋外守候。此外，IU稍早已搭機來台，為明後天的演出做準備。

▲IU（李知恩）準備來台舉辦2場演唱會。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）
▲IU已提早來台，為台北演唱會做準備。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）
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