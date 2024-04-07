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強投遇難日！勇士王牌Spencer Strider手肘也受傷　目前歸期未定

▲勇士王牌Spencer Strider今(7)日傳出右手肘韌帶受傷，目前歸期未定。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士王牌Spencer Strider今(7)日傳出右手肘韌帶受傷，目前歸期未定。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB亞特蘭大勇士隊今（7）日傳出，當家王牌Spencer Strider出現右手肘不適狀況，經過核磁共振檢查（MRI）後結果顯示，Spencer Strider的右手肘出現尺側副韌帶受傷，本賽季能否重返球場、要休息多久，目前仍是未知數。而稍早也傳出守護者隊王牌Shane Bieber洋基牛棚好手火球男Jonathan Loaisiga報銷的消息，今日的大聯盟可謂是強投「遇難日」。

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Spencer Strider在昨（6）日面對響尾蛇隊的比賽上，先發主投4局失掉5分，明顯看得出不在狀態內，且似乎是受到傷勢影響表現。對於Spencer Strider的傷勢，勇士球團表示，將會交由知名骨科醫生Keith Meister來評估傷勢，目前治療時程未定，球隊並沒有公布他傷勢的嚴重程度，但勇士總教練Brian Snitker坦言，Strider的狀況並不樂觀，對於勇士而言也是一大噩耗。

「這不太好，而且我討厭這樣的狀況。」勇士隊總教練Brian Snitker談到Spencer Strider的核磁共振結果時說到。 「我為他感到非常難過，他是一個做什麼都做得非常好的球員，同時熱愛競爭、熱愛一切。所以，等著看再來要決定做什麼吧。」


若後續決定將進行Tommy John手術，將會提前結束Spencer Strider的賽季，並有可能一路缺席到2025年賽季中期。儘管勇士隊小聯盟擁有足夠的先發投手深度，但Spencer Strider可以說是大聯盟當中，最具統治力的先發投手之一，失去他勢必對於戰力而言，勢必是一大折損。

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