強投遇難日！勇士王牌Spencer Strider手肘也受傷　目前歸期未定

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Spencer Strider在昨（6）日面對響尾蛇隊的比賽上，先發主投4局失掉5分，明顯看得出不在狀態內，且似乎是受到傷勢影響表現。對於Spencer Strider的傷勢，勇士球團表示，將會交由知名骨科醫生Keith Meister來評估傷勢，目前治療時程未定，球隊並沒有公布他傷勢的嚴重程度，但勇士總教練Brian Snitker坦言，Strider的狀況並不樂觀，對於勇士而言也是一大噩耗。
「這不太好，而且我討厭這樣的狀況。」勇士隊總教練Brian Snitker談到Spencer Strider的核磁共振結果時說到。 「我為他感到非常難過，他是一個做什麼都做得非常好的球員，同時熱愛競爭、熱愛一切。所以，等著看再來要決定做什麼吧。」
若後續決定將進行Tommy John手術，將會提前結束Spencer Strider的賽季，並有可能一路缺席到2025年賽季中期。儘管勇士隊小聯盟擁有足夠的先發投手深度，但Spencer Strider可以說是大聯盟當中，最具統治力的先發投手之一，失去他勢必對於戰力而言，勢必是一大折損。
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