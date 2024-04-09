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特企／SNICKERS® 滿血回復大挑戰打敗餓魔抽遊戲主機與Apple大獎

▲吃 SNICKERS®滿血回復，遊戲不再狂失誤。（圖／品牌提供）
▲吃 SNICKERS®滿血回復，遊戲不再狂失誤。（圖／品牌提供）

本報訊

超人氣經典巧克力品牌SNICKERS® （士力架®）繼去年與SNICKERS® 忠實粉絲，同時也是饒舌人氣歌手高爾宣合作喪屍神曲造成熱烈迴響，今年再度攜手打造「SNICKERS® 滿血回復」影音短片。片中高爾宣不僅為了鍾愛的 SNICKERS® 花生焦糖巧克力「饒」了起來，男神帥度破表的演繹神情，讓深夜突襲上線的影片瞬間衝破 10 萬觀看數，也意外吸引不少藝人留言。

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熱愛手遊挑戰，全靠SNICKERS®滿血的高爾宣也在影片中號召消費者一起參加「SNICKERS® 滿血回復大挑戰」線上遊戲，即日起至5月31日，只要登錄官網、成功打敗餓魔並分享至個人社交平台，即可獲得週週抽限量大獎機會；獎品包括最大獎PS5 蜘蛛人2 限量版同捆組（價值22,600元）等時下熱門的各品牌遊戲主機、 iPad Air與Apple Mini等好禮，總價值超過20萬元，獎品豐富，保證補血！吃SNICKERS®滿血回復，遊戲不再狂失誤。

高爾宣全新音樂影片對 SNICKERS® 示愛 泱泱、小葵接力滿血回復大挑戰

SNICKERS® 與高爾宣合作全新音樂影片以遊戲作為創作靈感，邀請兄弟們一同加入「SNICKERS® 滿血回復大挑戰」，歌詞提及「整天Low HP，誰幫我補血」、「大口吃著SNICKERS®，讓我滿血」、「我的花生醬才叫香濃」，不僅將高爾宣對於 SNICKERS® 的熱愛表露無遺，也如實反應透過大口補充香濃花生醬SNICKERS® 才能回復滿血的日常寫照；影片中不僅音樂節奏洗腦難忘，搭配上高爾宣獨有的唱腔口氣、帥氣又耍萌的表情，讓網友和粉絲紛紛按讚留言，直呼太Q又太帥！

此次「SNICKERS®滿血回復大挑戰」也找來木曜女神「泱泱」、百萬YouTuber「人生肥宅x尊」和遊戲實況主「小葵」和「丁特」等人接力挑戰，「泱泱」日前也在IG發出短片一圓電競選手夢，補充 SNICKERS® 不再雷隊友，Buff疊滿補一波！「小葵」也在社群平台短片中大口吃SNICKERS® 補血，讓尋龍之旅不再只有翼爪跟鱗。

獎品跟 SNICKERS® 一樣香！迎戰餓魔週週抽總價值超過20萬元大獎！

即日起至2024年5月31日止，只要參加「SNICKERS® 滿血回復大挑戰」線上遊戲並成功打敗餓魔，即有機會抽中大獎帶回家。週週挑戰、分享並登錄資料即有機會抽總價值超過20萬元的好禮；限量大獎包括 Switch OLED主機（瑪利歐+健身環，價值13,170元）、Apple iPad Air 5（64G，價值19,900元）、PS5 蜘蛛人2 限量版同捆組（價值22,600元）和Apple Mac mini （M2晶片 8G/256G SSD，價值18,900元），趕緊來挑戰！

5月31日前參加SNICKERS®滿血回復大挑戰，週週抽超值限量大獎！

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