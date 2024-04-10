孟耿如畫友發聲了！八點檔女神揭私底下相處 冤喊「她很無辜」
主持人黃子佼持有7部未成年不雅影像，遭判緩起訴、繳國庫120萬元，妻子孟耿如發布道歉聲明後關閉社群帳號，八點檔《天道》女星許蓁蓁當時就發文聲援，心疼孟耿如遭尖銳留言攻擊，今（10）日她出席萬海航運慈善捐贈公益活動，再度表示：「我認識她就是低調善良的人」、「她也很無辜啊」。
記者羅凌筠／台北報導
許蓁蓁透露孟耿如曾經到她的畫室畫畫，僅止於以藝會友的交情，她說：「我們相處時間就是畫畫時間，我算是比較敏銳的人，就會知道這個人是善良的，我是喜歡這個人的，我沒有特別跟她有什麼私交，但她本質是好的。」私底下許蓁蓁沒有特別傳訊關心孟耿如，只是不捨道「她也很無辜啊」。
許蓁蓁在第一時間發現網友攻擊孟耿如時，看到許多恐怖的留言，忍不住驚呼：「怎麼有人講話可以這麼可怕，看得背脊發涼，我客觀地覺得，做錯事就做錯事了，沒做錯事的，大家也多一點同理，慈悲一點看待事情。」
※【NOWnews 今日新聞
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