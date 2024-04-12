男子反覆中耳炎！害耳膜受損聽力下降 新手術不再感染和耳背說掰
一名年約50歲男性長期苦於中耳炎，甚至造成耳膜受損、聽力下降，雖接受傳統藥物治療，但效果不彰，改到大醫院進行「耳內視鏡搭配顯微鏡雙鏡手術」，醫師先以耳內視鏡與高解析電腦斷層檢查定位耳膜部位，並評估中耳結構，再進行微創修補，術後聽力明顯改善，追蹤至今再無感染困擾。
家庭消費中心／綜合報導
奇美醫院耳鼻喉部主治醫師蘇偉翔表示，中耳炎是兒童常見感染症，多發生於7歲以下，典型症狀為耳痛、發燒、全身倦怠，有時伴隨頭痛、噁心、嘔吐等；在中耳腔初期發炎時，耳膜常為紅色且向外膨脹，病人會有耳脹、聽力變差、耳鳴等不適感，如未及時予以適當治療，易導致中耳腔長期發炎，形成慢性中耳炎。
針對慢性中耳炎，蘇偉翔說，患者大多有耳膜破損情形，同時有耳漏、聽障、頭痛等症狀，若還是不治療，很容易發生其它併發症。
蘇偉翔指出，耳內視鏡搭配顯微鏡雙鏡手術，是結合耳內視鏡技術和顯微鏡系統的微創手術，常被應用於中耳疾病的治療，特別是需要耳膜修補的病人；手術過程中，耳內視鏡用於提供更詳細的影像，顯微鏡則透過光學系統、協助醫師獲得更全面的視野，進而得以精確診斷並治療中耳問題，並能最大程度保住耳內健康結構。
蘇偉翔表示，耳內視鏡搭配顯微鏡雙鏡手術，傷口小、恢復快請併發症少，為中耳疾病的治療帶來新的契機，未來隨著科技不斷進步，相信此先進技術可為更多病人帶來更健康、舒適的聽覺體驗。