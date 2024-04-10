3月vivo、OPPO新手機開賣就跳水！三星Galaxy S24 Ultra總降逾7千
傑昇通信今（10）日公佈2024年3月手機降價排行榜，皆為安卓機型，iPhone 沒有機型上榜。本月降價金額最高的是vivo V30及V30 Pro，都降3千元；價差最大的是Google Pixel 8 Pro，累積降價金額破萬元。傑昇通信觀察3月降價榜上機型，幾乎是該品牌的新機或是主流機型，包含vivo、OPPO等都是3月新機，就直接跳水。此外，三星的S旗艦系列及A系列共有6款新機降價，成為降價榜上最多的品牌，旗艦機Galaxy S24 Ultra累積降更是達到7410元。
記者周淑萍/綜合報導
3月新手機傾巢而出，傑昇通信表示，各大手機品牌為了搏眼球，幾乎都採取上市及開賣的策略，省去預購直接降價回饋給用戶，造成三月降價榜幾乎都是主流新機。本月降價最多的冠軍機型，就是三月上市即開賣的新一代女神製造機vivo V30，亞軍則是由同系列的V30 Pro拿下，同樣有3000元的降價金額。
單月降幅最高的單機同樣是3月新機OPPO Reno11 F，單月降幅最高20%。傑昇通信指出，2024年各大品牌的5G手機定價，都有調漲的趨勢，不打機海戰略的OPPO，本月迎來Reno11家族最新成員，且一開賣就降價，用9000元有找的價格，就可以買到。
3月總降價金額最高的單機是Google Pixel 8 Pro，隨著Pixel 9系列新機上市的傳聞越來越多，降幅也悄悄拉大，本月排名降價榜第三名，月降2900元，累積總降價金額罕見破1萬元；另一款則是總降幅超過35%的Pixel 8，傑昇通信認為，Pixel 8系列一上市便與系統業者綁定獨賣優惠，並推出相關資費及促銷，加上一開賣就開紅盤，以及台灣市場配貨量有限，銷售至今兩款單機所剩無幾。
而本月新機型全上的三星，自從新一代Galaxy S24系列推出後，造成全球轟動，想體驗AI手機的用戶紛紛換機，自上市兩個月就迎來17%的降幅，旗艦機型Galaxy S24 Ultra累積降7410元；傑昇通信觀察，本次大幅在處理器、相機及外型升級新一代A系列Galaxy A55、A35也通通進降價榜，品牌端考量通膨，開賣時已經凍漲的定價，為了提高銷量，上市一個月後，通路也出現逾1成的降價促銷。