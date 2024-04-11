柳俊烈分手韓韶禧前「頹廢狀態公開」！挑戰真人秀 背叛大家賺錢
韓星柳俊烈跟韓韶禧3月14日認愛、3月30日宣布分手，短命戀變成全網討論的話題，柳俊烈對於分手、被懷疑無縫接軌，自始至終都未做出解釋，僅在IG發拍攝雜誌的帥照，今（11）日再更新與工作有關的消息，他分手惠利、韓韶禧之前拍攝的影集《The 8 Show》確定將於5月17日在Netflix上線，首波預告同步公開。
記者陳雅蘭／綜合報導
《The 8 Show》故事講述8位參賽者：柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑等人，被困在一棟8層樓的神祕大樓中，他們將參與一場「誘人」但「危險」的大秀，而且不能拒絕只能答應，只要在這個節目中待得越久，就能獲得越高的獎金。
《The 8 Show》預告以「用時間，賺大錢」做開頭，柳俊烈穿著頹廢現身電影院，他拿起眼前的邀請函，內容提到僅需提供自己的時間，即可包吃包住，還可獲得高額獎金，只要遵循「獎金隨著時間流逝而累積」的規則即可，柳俊烈疑惑卻開心的表示：「那麼這個...是輕鬆賺嗎？」
隨著真人秀進展，該8位參賽者背後不為人知的故事也將逐一公開，過程中他們要互相合作，也得依照眼前的狀況對抗和背叛其他人，所有人性的真實與黑暗都將如實呈現。
《The 8 Show》是以裴真秀創作的Naver網絡漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合二為一進行改編的影集，漫畫在全球累積超過3億觀看次數，由電影《The King》、《緊急迫降》導演韓在林編劇並執導，他重新詮釋「8」這個數字，並透過誘人的獎勵機制激發人性最深層的欲望。
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