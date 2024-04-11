露營野餐質感選物！IKEA 8款美型新品推薦　HOLA 5款隱藏好物公開

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📌DAKSJUS桌巾
出遊野餐最重要的就是帶上一條好看又實用的野餐墊！新品DAKSJUS桌巾內層含壓克力塗層，具備防水防油功能，只要用抹布擦拭即可保持乾淨，除了可以當桌巾，也可以作為野餐墊使用，適合野餐新手。整體採用溫柔的乳白色系，配上春芽的圖案排列，散發浪漫的春季氣息，是最適合拍照打卡的野餐道具。
📌SÄCKKÄRRA購物袋
新品SÄCKKÄRRA購物袋兼具實用與大容量設計，同時也好攜帶好收納，是野餐派對中的萬用好物之一！容量超過20公升，且耐磨耐髒又輕便，所有野餐食材、餐具都能一袋搞定，時尚的黃白條紋搭配撞色提把，無論是日常使用或是度假旅遊都能輕鬆搭配。
📌NÄBBFISK保冷袋
躺在草地上喝口飲料，一定要冰冰涼涼的才享受，新品NÄBBFISK保冷袋的絕緣設計，可以讓食物、水果、飲品隨時保持低溫，一起在午後的暖陽下，來杯透沁涼的飲料吧！附有背帶無論手提或肩背都方便，外觀上還有著活潑的檸檬圖案，讓春天野餐時光充滿活力。
📌NÄBBFISK附塞子瓶子
NÄBBFISK飲料罐出新色啦！這次推出清新的檸檬黃，用亮色系為野餐帶來陽光般的活力感，胖胖瓶的外觀為整體增添趣味，瓶蓋兼具把手的聰明設計能輕鬆攜帶，讓你在戶外也能隨時享受清爽下午茶。
📌GRÖNFISK附把手托盤
浪漫野餐必備的小物就是要高顏值！新品GRONFISK托盤整體採用鋼製，簡單就能清理乾淨，搭配上貼心的提把設計，讓你外出時方便攜帶。野餐時不僅可以擺放小點心，更能成為拍照道具，讓你整個人充滿儀式感。
📌KORKEN附蓋萬用罐
午後野餐絕對少不了美食加持！新品KORKEN附蓋萬用罐適合存放各式食物，具有密封功能不必擔心食物外漏。其優雅的格紋加上透明瓶身設計，能一眼看見內容物，方便又實用，無論是日常使用或外出攜帶都便利滿分。
📌HAVSTOBIS食物盒附蓋
新品HAVSTOBIS食物盒一組五入，不同尺寸的食物盒搭配上不同顏色的蓋子，以清爽色系為春季增添活力，同時讓使用更一目了然！採用玻璃材質不易吸附食物味道，清洗起來非常方便，一起用小配件讓春日野餐增添色彩。
📌NÄBBFISK刀叉匙
出門野餐怕忘東忘西，湯匙叉子二合為一的新品NÄBBFISK 刀叉匙讓你輕鬆隨身攜帶，一次解決餐具困擾！採用不鏽鋼製造輕巧又耐用，神似小龍包的圓滾滾造型為簡約外觀加入俏皮感，百元有找的超高CP值4件組，無論攜帶出門或是在家使用絕對都是你的用餐好幫手。
🟡HOLA
世界地球日前，HOLA資深店員私心推薦你可能沒注意過的「隱藏版熱賣好物」—— HOLA REAL系列，以簡約、天然、環保為訴求，可自然分解為核心，根據台灣在地需求，設計兼具實用機能與生活美學的日常用品。
📌REAL劍麻纖維清潔海綿
市售 90% 的菜瓜布海綿都由發泡塑料粒子製成，含有塑膠且須經常替換，是環境的隱形殺手，「REAL劍麻纖維清潔海綿」為劍麻、木漿棉雙面材質，劍麻能夠有效刮除頑固油污，可降解木漿棉在強力吸水同時，不傷害餐具及環境，獨特「不掛油」特性讓餐具清洗更有效率。
📌REAL RPET抹布
搭配「REAL RPET抹布」清理檯面，使用RPET循環再生材質製成，超細纖維能以毛細原理快速帶走水痕及油污；雙面緹花設計，圓點面吸水、長條面刮油，兼具美型及機能是店員強力推薦的「命定抹布」。
📌REAL抗菌去污廚房濕巾
重油污的廚房清潔則可選用「REAL抗菌去污廚房濕巾」，由天然植物纖維製成，搭配不傷手的溫和鳳梨酵素與植萃精油配方，不僅能有效去除油垢，擦拭後更可在檯面形成一層保護膜，減少細菌滋生，一次一張更衛生，可謂懶人福音。
📌REAL環保多功能衣架
「REAL環保多功能衣架」回收再生 3C 產品螢幕膜，製成 RPET環保材質，圓弧形肩部設計及鋸齒表面，能防滑並減少「將軍肩」的尷尬情形，把手設計得比一般衣架更長，一手能提起多件衣服不卡手掌，並加入多功能橫桿及人性化掛勾等設計，不僅能維護小衣領不變形，更友善吊掛吊帶或內衣類衣物，取代多種類衣架，衣櫃整體更加整齊。
📌REAL天然纖維盆器
「REAL天然纖維盆器」採用100%可分解的台灣天然竹纖維材質，不使用時可敲碎埋入土裡自然分解，有3吋及5吋兩種尺寸。獨立上下盆盆型設計，將上盆排水口墊高、側邊內縮，創造良好的疏水功能及透氣性，植物根部可以好好呼吸，上下盆的密合式結構，更能避免蚊蟲孳生，維持綠植環境的整潔，擺放於室內空間更顯開闊簡約。