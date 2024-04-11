李多慧被爆搶隊長！歌詞「不爽就去X的」洩心情 這天和小映同台
味全龍啦啦隊「小龍女」韓籍成員李多慧，昨（10）日被週刊爆料，為當隊長才從樂天桃猿跳槽到味全龍，還稱球團不願意，李多慧以解約來威脅，對此，味全龍以杜撰、誹謗等字眼嚴正駁斥，李多慧也早就澄清此事：「不要對我有任何的誤會！」昨（10）日李多慧以一首歌歌詞吐露心情，而19日她將和新任隊長小映同台應援，屆時雙姝互動勢必成為焦點。
記者楊穎軒／綜合報導
李多慧昨晚在IG更新兩張近照，她一頭烏黑波浪長髮垂下，褪下米色外搭，露出極細肩小可愛，放送鎖骨線條，豐滿上圍、黑影深溝呼之欲出，加上兩條蜜大腿，十分撩人，貼文搭配南韓女團BLACKPINK歌曲〈Tally〉，由於歌詞提及「不爽時就去他的」、「我才不會去顧慮你所說的那些屁話」、「我做我自己」，讓人聯想是在抒發當前心聲。
貼文一出，粉絲湧入留言打氣：「希望多慧不要被黑函報導影響了，謝謝妳捐給花蓮的30萬」、「用這首歌就對了！不要理會那些不實新聞惡意留言」、「不實言論閃一邊，多慧做自己就好」、「很抱歉！台灣媒體傷害了您」、「加油！不要受台媒影響！」
李多慧4月19日將在味全龍主場天母棒球場應援，剛接下隊長職務的小映，班表也安排和李多慧同一天，兩女當天的互動，引發外界關注。
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