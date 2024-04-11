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日圓持續貶值！宜得利台灣宣布降價　超過300種商品最低7折起

▲日圓持續貶值，宜得利在台宣布降價，超過300種商品降價7折起。（圖／新光三越提供）
▲日圓持續貶值，宜得利在台宣布降價，超過300種商品降價7折起。（圖／新光三越提供）

記者徐銘穗/綜合報導

近期日圓貶值對全球市場造成了影響，日本家居品牌宜得利也備受挑戰，在這萬物皆漲的背景下，宜得利家居母集團似鳥昭雄會長的「不漲價宣言」也在日本社群網站X上引起話題。而宜得利台灣近期也宣布降價，超過300種商品最低7折起，且多數都是大家日常實用的小物，讓降價更有感。

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似鳥昭雄會長指出，日圓貶值，讓企業因為匯差，產生近300億日圓的匯損，但他卻反而表示降價，「因為(日本)大眾的薪資沒有成長，如果漲價的話更沒有人會來消費了吧！絕對不能漲價！而且員工們都很努力，我們也會提高大家的薪資！」

▲宜得利餐盤收納架原價199元、降價為149元。（圖／宜得利提供）
▲宜得利餐盤收納架原價199元、降價為149元。（圖／宜得利提供）
這波降價措施由3月起，包含台灣在內的海外各分店也全數跟進。台灣宜得利將降價超過300個商品，最低折扣七折起，品項包含小資租屋族很需要的抽屜收納盒、省空間十字型衣架、磁吸式收納系列等小坪數專用好物，以及居家必備各式耐熱防潮容器、質感輕量食器、多功能清潔小物，並承諾將持續推出更多優惠活動，以回饋台灣廣大消費者的支持與信任。

台灣宜得利降價商品包括，餐盤收納架原價199元、降價為149元；飯店式樣枕 枕頭原價599元、降價為549元；油醋罐Oak 500ml原價199元、降價為149元；超細纖維吸水抹布5入原價99元、降價為89元；PVC午餐墊原價99元、降價為69元；日本製輕量飯碗金彩丸紋原價219元、降價為199元；竹製砧板原價149元、降價為119元等。

▲宜得利油醋罐Oak 500ml原價199元、降價為149元。（圖／宜得利提供）
▲宜得利油醋罐Oak 500ml原價199元、降價為149元。（圖／宜得利提供）

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