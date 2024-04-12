O.J. Simpson殺妻案無罪！檢察官犯最大失誤　關鍵錄音帶翻轉案情

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1994年6月12日晚上，前妻Nicole Brown Simpson和朋友Ron Goldman在洛杉磯的布倫特伍德地區被殺害。警方的初步調查迅速將焦點轉向Simpson，主要是基於他們在Nicole家附近發現的證據，包括Simpson的福特白色野馬車上的血跡，以及在Simpson住所發現沾染血跡的皮手套，認為該手套與犯罪現場相匹配。
Simpson稱自己百分之百無罪
Simpson從案件一開始就聲稱自己「百分之百無罪」，並且聘請由Johnnie Cochran、Alan Dershowitz、Robert Kardashian和F. Lee Bailey等律師組成夢幻辯護團。審判過程主要圍繞物理證據，如血跡、鞋印和頭髮的DNA分析。
被告方不僅質疑了證據的可靠性，還指控警方在收集和處理證據過程中存在重大疏忽和不當行為。檢察官辯稱，Simpson因醋勁大發而殺死了Nicole，並提供大量的血液、頭髮等相關檢驗報告，將Simpson與謀殺案聯結起來。但被告方則反駁，稱這位前NFL球星是被種族歧視的白人警察所陷害。
檢察官犯下20世紀最大法律失誤
檢察官拿出在案發現場發現的一雙沾滿血跡的皮手套，試圖將Simpson定罪。當時檢察官要求Simpson試戴這雙手套，認為Simpson的手掌大小若能完美貼合，就足以證明他是兇手。
此時，出現戲劇性的轉折，Simpson費勁戴上手套，向陪審團證明這雙皮手套並不合手形。當時辯護律師Cochran在進行結案陳詞時，更說出庭審中最著名的一句話，「如果它不合手，必須宣告無罪。」
事後，Dershowitz稱，檢方要求Simpson試戴手套的決定是「20世紀最大的法律失誤」。
關鍵錄音帶公開翻轉案情
案件的另一個關鍵轉折點是警探Mark Fuhrman的一卷錄音帶被公開，錄音中Fuhrman使用了「黑鬼」等種族歧視語言。這一發現使得辯護團隊得以將整個案件導向為種族歧視問題，暗示警方對Simpson的指控可能是基於種族偏見，而且他過往也有對非裔施暴的歷史，嚴重損害了警方在多數黑人陪審團面前的可信度。
無罪判決後的社會反應
這起案件在媒體的持續關注和報導下進行，被稱為「世紀審判」。全球數以百萬計的觀眾通過電視直播關注這場審判，媒體對每一次法庭進展都進行了全面的報導，無形之中也對陪審團的判決產生了巨大影響。
1995年10月3日，以黑人為主的10名女性和2名男性組成的陪審團，在經過4小時的討論後，宣布Simpson無罪釋放。Simpson向陪審員揮手致意並說了句「謝謝」。
無罪判決的關鍵在於辯護團隊成功地對警方的證據處理提出了強烈的懷疑，尤其是在證據的收集、保存及其鏈條的完整性方面，這些「合理懷疑」不足讓陪審團認為Simpson有罪。
時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）當時也在白宮觀看判決結果，對於Simpson的無罪釋放，許多非裔美國人認為這是黑人的勝利，成功對抗白人警察的種族歧視；另一方面，許多美國白人則對Simpson無罪釋放感到十分意外。
Simpson賠償被害人家屬10.8億
雖然Simpson在刑事審判中獲得無罪釋放，但面臨由Goldman和Brown的家人提起的民事訴訟。1997年，一個以白人為主的陪審團在加州聖莫尼卡認定Simpson對這兩起死亡事件負有責任，命令他必須支付3350萬美元（約10.8億新台幣）的賠償金。逝者Goldman的父親表示，「我們終於為Ron和Nicole討回了公道。」
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