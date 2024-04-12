O.J. Simpson殺妻案不能說的真相！挑起美國種族衝突的深層意義
前美式足球明星O.J. Simpson因涉嫌在1994年殺害妻子Nicole Brown以及好友Ron Goldman，而進行「世紀審判」，11日傳出，O.J. Simpson因為前列腺癌過世，享壽76歲，不過，他的死並不能代表這起事件已經結束，而是帶給不少關注此案的民眾永遠的問號，真正的疑問，也尚未解開，就在O.J. Simpson跟Nicole Brown錯綜複雜的情感糾葛中，代表了美國社會不敢正視的種族衝突與意義，其背後帶來的影響，或許才是應該讓人思考的。
記者吳政紘/綜合報導
O.J. Simpson是何許人也？他是前美式足球明星，是一名主持人，是專業球評，也是演員，或許他在最後於牢獄度過的時光，會讓人相信，他還是無惡不赦的殺人犯，但至少在1994年時，不少全美的民眾，有一半認為，他可能是遭到陷害。
O.J. Simpson出生在舊金山，他是早期少數黑人運動員成功的案例，當然他也代表了美國社會對於黑人壓迫與不滿。
由於妻子Nicole Brown為白人美女，以美國社會的當時氛圍與狀況來說，黑人丈夫殺害已經離婚的白人妻子，並且因為他離婚後跟好友在一起引發妒忌，這是再也正常不過的推論。
但因為O.J. Simpson要殺害妻子的證物與理由很多，但卻遲遲無法有直接證據的狀況下，不少非裔民眾卻反而支持O.J. Simpson，認為他是被「栽贓」，而且檢方的證物等，有些不自然的「巧合」，例如車上的血漬、兇嫌疑留下的手套，以及各種證物等，很多非裔民眾無法相信，不但是因為受到被壓迫的不能說的秘密，還有面對長久以來司法不公，以及對於白人優越感的一種反動。
不過最後判決O.J. Simpson無罪釋放，關鍵在於他無法穿戴兇嫌遺留在現場的手套，多數人認為他在演戲，也有人爆料他是故意不吃藥導致手指關節腫脹，也引發美國社會黑白種族對立。
殺妻案獲判無罪後，O.J. Simpson在接受美國媒體訪問，面對「直球對決」，他還可以笑出來，就代表他對此事件的感受，或許他是迫於無奈，又或許他真的是「冷血殺手」，但這些疑問，都隨著他的過世，埋藏在歷史中。
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