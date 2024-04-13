黃子佼邀少女拍藝術裸照「要放開胸懷」 律師解析：沒犯罪但噁心
黃子佼被控訴以拍藝術裸照之名，對被害少女性騷擾、強制猥褻甚至強制性交，網紅「德州媽媽」昨（12）日公布女孩提供的錄音檔，黃子佼極力說服女方為藝術而脫，「成就感跟外拍、網拍不太一樣」、「還好啊，什麼都看不到」，還要對方放開胸懷接拍，律師李怡貞聽完音檔，以法律角度發表看法：「你要說有犯罪嗎？沒有，但是就是偽善與噁心。」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的錄音對話，黃子佼強調和他合作的展覽作品，不同於一般的商業拍攝，希望少女務必放開胸懷、勇敢嘗試，過程真的很好玩等，女子對大尺度有疑慮，黃子佼軟硬兼施，「嗯...好吧，我也是怕有點擔心妳會沒辦法...其實臉也不會非常清楚...對我來講它就是一個創作」、「應該不會有一種情色的感覺...妳會覺得她是一個很奇妙的人體畫面跟呈現跟線條，我覺得啦！」
律師李怡貞聽完2分18秒的錄音檔後，發文表示，她一點也不覺得意外，這是假藝術創作之名而伸狼爪的標準程序，之前就提過黃子佼的犯罪黑數一定很多，「只是這段錄音只能證明，這就是他的SOP，你要說有犯罪嗎？沒有，沒有任何強迫，沒有任何欺騙，但是確實就是偽善與噁心，還有，變態！」
許多網友細思極恐，「《康熙來了》講過黃子佼帶人拍照的藝術SOP，當時很好笑，現在聽起來很可怕」、「正式演出『披著羊皮的狼』如何吃掉『小紅帽』」、「真的讓人想吐」、「他這樣還能全身而退（抓去關），真的是沒有法律了」、「進娛樂圈真的要慎選經紀公司，希望這位有名氣的主持人需要進監獄反省！」
※【NOWnews 今日新聞
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