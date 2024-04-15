中職戰報Week 2／傷兵打不倒統一獅　「玉木塾」特訓操出內野深度

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過去統一獅為人詬病的是整體陣容深度，只要主力球員一缺陣，就讓整體戰力掉一大截。上周曾在專欄提到：「統一獅在林岳平執掌兵符後，搭配球探長潘俊榮，在一面拼戰績時，另外透過選秀補強換血二軍陣容，希望改善過往陣容深度不佳的問題。」而改善陣容深度的另一個方式，則是找到適合的外籍教練。
自從陳鏞基年紀漸長後，游擊誰要來接班，讓統一獅尋覓許久。從陳傑憲、林祖傑、陳重廷、林靖凱，不是攻擊火力不足，就是守備穩定性或範圍不夠。直到去年玉木朋孝教練加入球隊，才幫助林靖凱改善守備穩定度。
今年統一獅續聘玉木朋孝教練，從春訓開始一對一緊盯守備，結果不止林靖凱更熟悉游擊防區，連高中守二壘的黃勇傳、近年在二游間遊走的許哲晏，都能夠適時頂上最難守的游擊位置。這週統一獅的關鍵人物，就是許哲晏，這個過去曾被視為接班游擊的實驗品，終於在一軍有表現。
統一獅在2020年、2021年，連續在選秀會上中段順位，挑大專游擊手進入球隊，作為補強球隊最弱的游擊防區選項。許哲晏就是在2020年第6輪進入球隊，他很常跟2021年第4輪挑中的楊竣翔，在二軍作為二游搭擋，甚至往往會在比賽後段互換守位，就是希望兩人能快速習慣中線守備位置，好上一軍支援。
但許哲晏前3個完整球季，並沒有什麼太多一軍出賽的機會，甚至在二軍也沒有發揮他在大學時的穩定擊球能力。不過今年開季，統一獅接連傷了林靖凱與黃勇傳，也讓許哲晏獲得了先發游擊的出賽機會。
許哲晏4場比賽，15次的守備機會無失誤；攻擊端部分，被隊友認證「努力型」的他，慢慢適應了職棒的強度，找到適合的打擊方式，屢屢用反方向確實擊球的揮棒策略，送出一支支關鍵安打，還在上週六的比賽獲選為單場最有價值球員。
除了許哲晏之外，陳重廷頂起先發二壘，守備表現中規中矩，若有需要也能回老本行三壘，守備的進步是有目共睹，也能算是玉木朋孝教練的代表作之一。除了防守穩定外，陳重廷偶爾還能來個適時一擊，跟潘傑楷在中後段棒次的串連，更是統一獅在第二週的勝利關鍵。
第2周看點：平鎮三少 接連奪勝
2022年中職選秀會，是平鎮高中的3名主力投手接連在前段輪次被挑中。第一輪第3順位，富邦悍將挑中黃保羅、第一輪第7順位，台鋼雄鷹挑中伍祐城、第三輪第5順位，統一獅挑中林詔恩。這3位20歲左右的年輕投手，今年都搶進先發輪值中，也都相繼在中職首周、次周賽事，拿到生涯首勝。
最後一個拿到勝投的平鎮三少，是選秀順位最高的黃保羅。他去年季初就在一軍先發登板，卻被味全龍打爆，又在季末遇到肩膀夾擠傷勢，因此今年一開季先擔任長中繼，用中繼出賽來慢慢增加投球數量與強度。不過富邦悍將本季設定的頭號先發布藍登表現不佳，兩次先發都被打爆，給了黃保羅先發機會。
4月11日，黃保羅先發對戰去年打爆他的味全龍，一改過去控球不理想，球數常落後的問題，不論直球或指叉球都能夠有效的取得好球數，僅用86球投滿5局，只被擊出1支安打、無失分，拿到生涯首勝。黃保羅表示：「賽前練球其實滑球狀況比較好，不過投捕賽前有討論好策略，就是盡量攻擊好球帶。」
這場比賽，黃保羅都聽從捕手戴培峰的配球，戴培峰說：「有觀察到比賽過程中，黃保羅指叉球好球率很高，加上這也不是打者很好打的球路，所以不論球數領先或需要好球時，我都會配指叉球，而黃保羅也能投進來。」但戴培峰也強調，這場比賽其實黃保羅的直球沒有之前那麼好，如果接下來常駐先發輪值，可能還需要有更好的狀態，才能夠面對一軍這些有經驗的打者。
黃保羅過往在高中時就會把指叉球當武器，進入職棒後，則慢慢調整握球方式，目前找到一個控制力覺得還不錯的握球處。而另外兩位平鎮同學，伍祐城有好的直球均速與滑球、林詔恩有品質不錯的直球與變速球，3名年輕投手都有不錯的資質與特點，若能保持穩定性，就能成為球隊期待的新一代王牌。
單周之星：擊球初速最快的男人 中信兄弟曾頌恩兌現天賦
曾頌恩是中信兄弟在2019年第三輪挑進的球員，身材資質極佳，爸爸曾是橄欖球國手。高中時也被平鎮高中看中，但前兩年苦無出賽機會，轉學玉里高中後並進入台東大學就讀，當時被球探評為比擬洋砲的「怪力」，事後證明確實如此。
今年中信兄弟總教練平野恵一，找來曾在Driveline訓練中心擔任教練的丹尼爾作為球隊的打擊教練，理由是「Driveline是世界上最先進的棒球訓練系統」，而丹尼爾也沒讓人失望，代表作就是將曾頌恩潛力化作為實力，目前5支全壘打排名聯盟第一，單周3轟9打點，都是單周最佳球員。
丹尼爾會運用許多器材來做打擊訓練，而經過春訓的調整後，而據蘇緯達說，曾頌恩的擊球初速是170多公里，為中信兄弟全隊最猛。但其實整個訓練過程，並非就像大家戲稱的「都是怪力，毫無技巧」。蘇緯達強調：「丹尼爾很注重下盤的力量使用，而且會解釋該怎麼運用，熟練之後，其實整隊的擊球初速，跟春訓初期相比，基本上全隊都有加速。」
在力量被解放後，也看得出來曾頌恩在攻擊時的企圖心，常常針對淺球數做瞄準長打的揮擊，這也是丹尼爾鼓勵球員去做的攻擊策略。不過隨著打出成績，未來曾頌恩可能會遇到更多的引誘球或是閃躲，能否保持耐心，繼續針對失投球做揮擊，將是這名怪力男能否更上層樓的關鍵。
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