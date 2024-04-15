和牛EMPEROR連果汁都過期！市府鼓勵檢舉 吹哨者獎金最高300萬
台中市頂級和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」被離職員工踢爆多次使用過期肉品，市府稽查後清點，除了高檔和牛，從昆布高湯、蜂蜜檸檬、石榴濃縮飲料等食材都過期，料理區還有60包已開封的過期盛岡冷麵，無法接受業者「專供員工訓練用」的說法。衛生局強調此案將發給「吹哨者獎金」，鼓勵員工多多檢舉，過去最高曾發到300萬元。
記者顏幸如／台中報導
單人套餐3900元起跳的「和牛EMPEROR」，被查獲使用過期牛肉後，店家在社群發布道歉聲明，強調「報導中的冷凍肉品和一些過期的商品，是我們為了提升服務品質所留下，要給員工進行教育訓練的，且販售的肉品跟過期肉品我們有用兩個冰箱進行保存就怕交叉感染」，但台中市衛生局長曾梓展今（15）日受訪時，對店家說法表示「高度懷疑」。
曾梓展說，經過食安處仔細清點，初步封存逾期的品項包括日本豆瓣醬2罐、韓國豆瓣醬2罐、昆布高湯2罐、蜂蜜檸檬濃縮飲料2瓶、石榴濃縮飲料1瓶、味噌11盒、牛肉18箱219塊、冷麵24箱，其中有60包過期冷麵，是在料理區被開封的，並非依照店家說法放在過期區，足以認定還是有使用。
曾梓展說，這些食材各自過期3-5個月不等，未來將依品項、過期時間分別裁處。由於依照《食安法》，業者涉及改標、偽造才會移送法辦，本案目前還是行政處罰、以罰金為原則，還沒有到勒令停業的程度。
曾梓展強調，為鼓勵員工多多揭發老闆使用過期食材、以保護消費者安全，本案將發給吹哨者獎金，金額有待計算，依過去經驗，最高曾發到300萬元。