和牛EMPEROR過期！肉類冷凍期限曝　「肉色深暗、脂肪變黃」快丟

我是廣告 請繼續往下閱讀
農業部網站提醒，冰箱冷凍庫沒有魔法，不要以為食品放進冷凍庫後，就可以鎖住新鮮原味。其實，所有食品都有保鮮賞味期限， 一般而言，經完整真空包裝的冷凍肉，在-18℃以下保存期限為1年，冷藏於7℃以下的生鮮肉保存期限為2至7天。
🟡最好在冷藏室解凍
溫度和保存期限息息相關，「儲存溫度越高，則保存期限越短」，解凍肉的保存期限則視不同的解凍條件而受影響，一般在家中自行解凍冷凍肉，以冰箱冷藏室解凍隔夜為佳，如果解凍後的肉在冷藏室保存最好在2天之內用完。若在常溫下解凍，則品質較易劣變，最好是當天食用完畢。
🟡解凍後避免再次冷凍
有時從凍庫中看到肉品有結霜，這時肉組織中的冰晶應該頗大，可能是冰箱開開關關，使肉表面解凍後又被凍結的結果，如此解凍後不僅肉汁流失比正常情況更多且有油耗味，這是在冷凍狀況下氧化反應還是一樣緩慢地在進行著的緣故。
為了能好好保存肉品營養，並且避免微生物孳生，低溫保存畜禽肉，儘快食用完畢，是最好的方式。此外，冷凍時產生的冰晶會破壞肉的組織，再次解凍時會使肉的口感及新鮮度都變差。
🟡購買冷凍肉要注意
❗商品標示的保存期限，儘量選日期比較近。
❗認明CAS優良肉品標章
❗不要買：肉色深暗、脂肪變黃、血水多、肉色變白或異味等。