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和牛EMPEROR過期！肉類冷凍期限曝　「肉色深暗、脂肪變黃」快丟

▲台中和牛EMPEROR日式燒肉爆出肉品過期，究竟冷凍肉品如何保存、可以放多久？農業部給出建議。（圖／取自臉書社團Costco 好市多 商品經驗老實說）
▲台中和牛EMPEROR日式燒肉爆出肉品過期，究竟冷凍肉品如何保存、可以放多久？農業部給出建議。（圖／取自臉書社團Costco 好市多 商品經驗老實說）

記者周淑萍/綜合報導

台中市頂級和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」被離職員工踢爆多次使用過期肉品，市府稽查後清點，包含高檔冷凍和牛、昆布高湯、蜂蜜檸檬、石榴濃縮飲料等食材都過期，業者跳出來澄清，冷凍肉品和一些過期的商品是為了提升服務品質所留下要給員工進行教育訓練。至於「冷凍肉」保存期限有多久？專家提醒，看到「肉變暗、脂肪變黃」就不要再吃了。

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🟡冷凍肉真空包裝保存期限為1年
農業部網站提醒，冰箱冷凍庫沒有魔法，不要以為食品放進冷凍庫後，就可以鎖住新鮮原味。其實，所有食品都有保鮮賞味期限， 一般而言，經完整真空包裝的冷凍肉，在-18℃以下保存期限為1年，冷藏於7℃以下的生鮮肉保存期限為2至7天。

▲《大慶談美食》指出，解凍肉時，在清水內加入一點「白醋」，用手揉搓均勻，如此一來，在半小時之內就能輕鬆將凍肉退冰了，而且還能軟化肉質。（圖／取自pixabay）
▲解凍肉時最好在冷藏室解凍為佳。（圖／取自pixabay）
🟡最好在冷藏室解凍
溫度和保存期限息息相關，「儲存溫度越高，則保存期限越短」，解凍肉的保存期限則視不同的解凍條件而受影響，一般在家中自行解凍冷凍肉，以冰箱冷藏室解凍隔夜為佳，如果解凍後的肉在冷藏室保存最好在2天之內用完。若在常溫下解凍，則品質較易劣變，最好是當天食用完畢。

🟡解凍後避免再次冷凍
有時從凍庫中看到肉品有結霜，這時肉組織中的冰晶應該頗大，可能是冰箱開開關關，使肉表面解凍後又被凍結的結果，如此解凍後不僅肉汁流失比正常情況更多且有油耗味，這是在冷凍狀況下氧化反應還是一樣緩慢地在進行著的緣故。

為了能好好保存肉品營養，並且避免微生物孳生，低溫保存畜禽肉，儘快食用完畢，是最好的方式。此外，冷凍時產生的冰晶會破壞肉的組織，再次解凍時會使肉的口感及新鮮度都變差。

▲農業部冷凍肉品保存方式。（圖／翻攝農業部）
▲農業部提供冷凍肉品保存方式。（圖／翻攝農業部）
🟡購買冷凍肉要注意

❗商品標示的保存期限，儘量選日期比較近。

❗認明CAS優良肉品標章

❗不要買：肉色深暗、脂肪變黃、血水多、肉色變白或異味等。

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