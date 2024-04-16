開業一月食材就過期！出包了還在接受預約 和牛EMPEROR勒令停業
台中市頂級和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」被離職員工踢爆使用過期肉品，市府稽查後發現，該店去年10月才開業，各項食材卻從11月開始過期，懷疑內情不單純，加上業者無法提供確切進貨、銷售、庫存資料，今天勒令停業；逾期食材部份至少開罰144萬元，一半作為檢舉者獎金。
記者顏幸如／台中報導
台中市衛生局昨天公佈，「和牛EMPEROR」逾期的食材包括牛肉18箱219塊、冷麵24箱，以及豆瓣醬、昆布高湯、蜂蜜檸檬濃縮飲料、石榴濃縮飲料、味噌等，其中有60包過期冷麵，稽查時在料理區已被開封，足見並非店家所言，將逾期食材「作為員工訓練用」。
衛生局長曾梓展昨天原本表示，食材過期屬行政罰，還不到勒令停業的程度，但今（16）日風向大轉彎，主動宣佈已對「和牛EMPEROR」停業處分，原因是業者無法向市府提供確切進貨、銷售、庫存等資料，將依照《食安法》，限期明天之內提供完整資料，否則再罰3到300萬。
確實逾期食品共有8品項、12項目，依每項6萬元、故意行為加重乘2倍，至少開罰144萬元。另稽查有無將過期食材賣給下游、民眾是否吃下肚，市府也將受理消費求償。
市議員江和樹質詢時批評，業者指衛生局給媒體的資訊是不實報導，宣稱採取法律行動，但這家號稱日本人來台灣開的店，去年10月才開張營業、11月食材就逾期，根本是糟蹋台中人！即使爆發食安問題，官網今天上午還在接受顧客預約，如此公然挑戰公權力，實在太過囂張。