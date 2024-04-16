誰是黃循財？李顯龍在位近20年突然宣佈卸任　新加坡總理換人做

在位20年！新加坡將告別「李家天下」　李顯龍挺過癌症與風波

▲李顯龍已在總理之位上服務將近20年，左圖為年輕時期的李顯龍，右圖為即將卸任的李顯龍。（圖／翻攝自X）
▲李顯龍已在總理之位上服務將近20年，左圖為年輕時期的李顯龍，右圖為即將卸任的李顯龍。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

72歲新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）在15日宣佈，將在515日正式卸任，並交棒給現任副總理兼財務部長黃循財（Lawrence Wong。此消息引發外界關注，因為身為建國總理李光耀的兒子，李顯龍已在總理之位上服務將近20年，過去號稱民主國家的新加坡也被戲稱為「李家天下」，而李顯龍與弟弟、妹妹不合的事件也引起國際社會關注。

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▲李顯龍在1974年榮獲數學一等榮譽及劍橋大學計算機科學文憑。（圖／翻攝自X）
▲李顯龍在1974年榮獲數學一等榮譽及劍橋大學計算機科學文憑。（圖／翻攝自X）
  • 私立菁英教育長大、劍橋大學著名數學天才
李顯龍是新加坡開國總理李光耀（ 1923年9月16日－2015年3月23日 ）和妻子柯玉芝的長子，1952年2月10日出生於新加坡，有一個弟弟李顯揚、妹妹李瑋玲。李顯龍從小成績優秀，除了有數學天分，也在師長的教導下學吹單簧管，更能夠講英語、華語、馬來語等多種語言。身為李光耀的長子，從小見證父親如何一步一步建設新加坡，並被當作接班人一路培養。

1971年，19 歲的李顯龍加入新加坡武裝部隊服役，並在軍中表現傑出，獲國家獎學金的幫助，前往英國劍橋大學三一學院就讀，因數學表現優異，在1973年榮獲資深蘭格勒頭銜（Senior Wrangler ）；更同時學習計算機，在1974年榮獲數學一等榮譽及劍橋大學計算機科學文憑。

李顯龍在劍橋大學的導師波羅巴斯（ Béla Bollobás ）表示，他不清楚李顯龍小時候有沒有展現神童的資質，但他在劍橋時期非常出色，是最有天賦的學生。波羅巴斯曾勸李光耀讓兒子留在英美鑽研數學，李顯龍一定會成為頂尖數學家。

然而李光耀認為如果讓李顯龍留在國外，會讓外界誤解「新加坡是一個沒有前途」的地方，因此希望讓李顯龍回國接班。李顯龍畢業後前往哈佛大學甘迺迪政府學院攻讀公共行政，在1979年畢業後回到新加坡，擔任武裝部隊參謀長兼聯合行動策劃司長，正式進入政壇。

▲李顯龍、黃名揚。（圖翻攝自網路）
▲李顯龍與第一任妻子黃名揚。（圖／翻攝自X）
  • 成為新加坡有史以來最年輕的准將、痛失第一任妻子
李顯龍在就讀劍橋大學時結識比他大一歲的醫學系學生黃名揚。黃名揚來自馬來西亞吉隆坡，自小接受中文教育，在劍橋攻讀醫學期間與李顯龍相識相愛，兩人在1978年結婚，陸續生下長女李修齊（1980年）、長子李毅鵬（1982 年）。李毅鵬是白化症患者，幼年時有自閉症傾向，因此據說天生患有基因疾病的長孫出生時被當成「第一家庭的醜聞」，而且李顯龍的妻子在生產完第二個小孩的三個星期後因心臟病發去世。

痛失妻子的李顯龍表示那段時光十分黑暗，時至今日他辦公室的書桌上仍放著黃名揚的照片。1985年李顯龍已32歲之齡成為新加坡有史以來最年輕的准將，年底和當時在國防部任職的何晶結婚。

▲李顯龍、李光耀。（圖／翻攝自臉書）
▲李顯龍與父親李光耀合影。（圖／翻攝自臉書）
  • 成為父親李光耀的接班人、讓新加坡成為金融之星
1990年李光耀辭去總理職務，由吳作棟接任，李顯龍則是被委任為兩位副總理之一。李顯龍的妻子何晶則擔任新加坡神秘企業「淡馬錫控股」（ Temasek Holdings ）的執行董事及執行長，「裙帶關係」和「世襲政治」成為新加坡第一家庭為人詬病的癥結點。

1992年李光耀曾罹患癌症而短暫辭去職務，專心養病，最終成功戰勝病魔，並在 1997 年重返副總理的職位。1998 年被委任金融管理局局長、2001年兼任財政部長。至 2004年8月12 日出任新加坡第三任總理，同年當選人民行動黨秘書長，在2015年9月12日成功連任。

根據《紐約時報》，新加坡之所以能從一個落後偏僻的英屬殖民地崛起，成為麻六甲海峽閃爍的金融之星，主要原因是新加坡整個國家，「毫無疑問地按照李光耀的意志行事，包括一黨制、嚴格執法、有利於商業發展的政策，讓新加坡在經濟上蓬勃發展。」

如今李顯龍即將卸任，他在治理新加坡的20年中，將新加坡打造成人均薪資最高的亞洲國家之一，同時被譽為「人才大國」，眾多富豪都想移居至新加坡。不過新加坡也同時蟬聯「全球生活成本最高」國家，被稱為「草根菁英」的新任總理黃循財接班後，也讓人關注國家走向。

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