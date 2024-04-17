微波加熱食物！2合法容器恐釋12億塑膠微粒　醫揭吃下肚嚴重後果

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他指出，早在2020年《自然·食品》（Nature Food）也有相關研究，發現沖泡嬰兒配方奶粉時，塑料奶瓶的內壁，會因加熱和液體的晃動，剝脫數百萬個微塑料顆粒。最終，這些碎片會混合在奶液中，流入嬰兒的體內。
美國食品和藥物管理局（FDA）批准合格可用於微波容器的塑膠材質為聚丙烯（縮寫為PP）、聚乙烯（縮寫為PE），PP塑料常見外賣包裝盒，因其耐高溫特性，通常被認為是微波爐安全的。而PE塑料則常用於保鮮膜，不建議接觸油性食物或在高溫下使用，以避免化學物質的釋放。
黃軒指出，PP、PE的確是可以在微波爐中使用的，「只不過，塑膠微粒並不在這些評價標準中」。實驗結果顯示，微波爐中使用的容器溫度越高，會導致更多的塑膠顆粒進入食物，相比存放在冰箱中，研究人員發現微波爐中的聚丙烯容器，每平方公分釋放的微塑料數量多達420萬個，而更微小的納米塑膠顆粒，也可達到了12億個。
塑膠微粒對人體的傷害為何？
黃軒表示，研究小組將來自人類胚胎的腎細胞，浸泡在從嬰兒食品容器流出的、含有高濃度的塑膠顆粒和納米塑膠微粒混合液裡，兩天後，大約75%的腎細胞都死亡了。另也有研究發現，對於相對較大的塑膠顆粒，人體腎臟其實可以過濾掉大部分。
但奈米級塑膠微粒卻能穿過細胞膜，「甚至會用蛋白質包裹自己，隱匿地潛入免疫系統」。黃軒表示，奈米級塑膠微粒攜帶的化學物質，如雙酚 A（Bisphenol A)、鄰苯二甲酸鹽（phthalates）等，就會干擾人體的內分泌系統，從而影響新陳代謝、性發育乃至生育能力。雖然塑膠微粒對人體健康影響研究仍不夠充分，但攝入塑膠微粒，可能會對健康造成潛在風險。
如何選擇安全的食物容器？
黃軒建議可掌握以下5原則：
1. 材質：選擇無毒且不含塑化劑的材質，如食品級矽膠
2. 耐熱性：確認容器的耐熱溫度，避免在超過該溫度下使用
3. 標示完整：選購有完整標示的產品，包括材質名稱、耐熱溫度及使用注意事項
4. 避免物理損傷：避免使用有劃痕或破損的容器，以減少化學物質釋出的風險
5. 適用範圍：根據容器的材質選擇適合盛裝的食物類型，例如避免用於高油脂、高酸性食物
黃軒也提醒，為了確保健康與安全，建議在微波加熱前，將食物移到「玻璃或陶瓷容器」中，但也要確保容器沒有金屬邊條，以免在微波過程中引起火花、甚至起火。同時也要盡量減少加熱時間，防止塑料容器因過高溫度而熔化或釋放有害物質。