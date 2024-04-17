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微波加熱食物！2合法容器恐釋12億塑膠微粒　醫揭吃下肚嚴重後果

▲微波爐加熱食物相當便利，但醫師提醒，就算用合法的PP和PE容器，微波過程中仍會釋放大量塑膠微粒，對健康造成潛在風險。（示意圖／記者張志浩攝）
▲微波爐加熱食物相當便利，但醫師提醒，就算用合法的PP和PE容器，微波過程中仍會釋放大量塑膠微粒，對健康造成潛在風險。（示意圖／記者張志浩攝）

記者徐銘穗/綜合報導

微波爐是外食族覆熱食物的好幫手，超商買的鮮食便當，整盒丟進微波爐裡加熱，不到3分鐘就能享用熱騰騰的美食。不過，胸腔暨重症專科醫師黃軒今（17）卻示警，指出就算使用合法的PP、PE容器，微波過程中仍可能會釋放12億奈米塑膠微粒，對健康造成潛在風險。

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黃軒今在臉書發文，揭露2023年發表於《環境科學與技術》（Environmental Science & Technology）的研究發現，相比冷藏或室溫儲存塑膠容器，那些在合格可微波加熱塑料容器，也會在微波爐中釋放大量的微塑微粒，而這些塑膠微粒，也對於細胞活性，有具體破壞性影響。

他指出，早在2020年《自然·食品》（Nature Food）也有相關研究，發現沖泡嬰兒配方奶粉時，塑料奶瓶的內壁，會因加熱和液體的晃動，剝脫數百萬個微塑料顆粒。最終，這些碎片會混合在奶液中，流入嬰兒的體內。

▲有對新加坡夫妻，過去為了洗奶瓶發生爭執，男方後續更情緒失控出手打妻子。（圖／翻攝Pexels）
▲研究顯示，塑料奶瓶的內壁，會因加熱和液體的晃動，剝脫數百萬個微塑料顆粒。（示意圖／取自Pexels）
美國食品和藥物管理局（FDA）批准合格可用於微波容器的塑膠材質為聚丙烯（縮寫為PP）、聚乙烯（縮寫為PE），PP塑料常見外賣包裝盒，因其耐高溫特性，通常被認為是微波爐安全的。而PE塑料則常用於保鮮膜，不建議接觸油性食物或在高溫下使用，以避免化學物質的釋放。

黃軒指出，PP、PE的確是可以在微波爐中使用的，「只不過，塑膠微粒並不在這些評價標準中」。實驗結果顯示，微波爐中使用的容器溫度越高，會導致更多的塑膠顆粒進入食物，相比存放在冰箱中，研究人員發現微波爐中的聚丙烯容器，每平方公分釋放的微塑料數量多達420萬個，而更微小的納米塑膠顆粒，也可達到了12億個。

塑膠微粒對人體的傷害為何？

黃軒表示，研究小組將來自人類胚胎的腎細胞，浸泡在從嬰兒食品容器流出的、含有高濃度的塑膠顆粒和納米塑膠微粒混合液裡，兩天後，大約75%的腎細胞都死亡了。另也有研究發現，對於相對較大的塑膠顆粒，人體腎臟其實可以過濾掉大部分。

但奈米級塑膠微粒卻能穿過細胞膜，「甚至會用蛋白質包裹自己，隱匿地潛入免疫系統」。黃軒表示，奈米級塑膠微粒攜帶的化學物質，如雙酚 A（Bisphenol A)、鄰苯二甲酸鹽（phthalates）等，就會干擾人體的內分泌系統，從而影響新陳代謝、性發育乃至生育能力。雖然塑膠微粒對人體健康影響研究仍不夠充分，但攝入塑膠微粒，可能會對健康造成潛在風險。

台灣海域塑膠微粒分布密度圖。（圖／黑潮海洋基金會提供）
▲黑潮海洋文教基金會曾公布台灣海域塑膠微粒調查結果，發現基隆和平島、嘉義八掌溪出海口及高雄後勁溪出海口3處最嚴重。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）
如何選擇安全的食物容器？

黃軒建議可掌握以下5原則：

1. 材質：選擇無毒且不含塑化劑的材質，如食品級矽膠

2. 耐熱性：確認容器的耐熱溫度，避免在超過該溫度下使用

3. 標示完整：選購有完整標示的產品，包括材質名稱、耐熱溫度及使用注意事項

4. 避免物理損傷：避免使用有劃痕或破損的容器，以減少化學物質釋出的風險

5. 適用範圍：根據容器的材質選擇適合盛裝的食物類型，例如避免用於高油脂、高酸性食物

黃軒也提醒，為了確保健康與安全，建議在微波加熱前，將食物移到「玻璃或陶瓷容器」中，但也要確保容器沒有金屬邊條，以免在微波過程中引起火花、甚至起火。同時也要盡量減少加熱時間，防止塑料容器因過高溫度而熔化或釋放有害物質。


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