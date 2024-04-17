諾羅釀食物中毒？醫曝「飛沫也能傳染」　藏壽司全台稽查結果曝

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吳秀梅指出，若經確認初瓦、嚮辣的廚工確實有抱病上班情事，依據《食安法》可處6萬元至2億元以下罰鍰，情節重大者，可以命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄，且一年內不得再申請重新登錄。
此外，若確認餐廳人員造成食物污染，並導致用餐者的健康危害，吳秀梅表示，依據《食安法》，情節重大足以危害人體健康之虞者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8000萬元以下罰金；致危害人體健康者，處一年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金，如果致人於死，甚至可能涉及《刑法》，處以無期徒刑也有可能。
針對藏壽司疑似食物中毒事件，目前有3名顧客的人體檢體出現諾羅病毒陽性、廚工則都是陰性。吳秀梅進一步說明，相關食品檢體目前都沒有檢出異常、還有部分正在檢驗中，環境檢體也還在處理階段，至於針對藏壽司全台分店的稽查，已完成55家，其中32家合格、21間限期改正、2間暫停作業。
對於前述食物中毒事件可能的共同病源「諾羅病毒」，基層醫療協會秘書長羅源彰指出，諾羅病毒除了通過糞口傳染，在人口稠密處，甚至有可能通過飛沫傳染，因此若餐廳廚工、員工抱病上班，除了可能直接污染食材、器皿外，與其在同時間工作的同儕都有感染風險。