快評／K湯0分宣告勇士王朝崩解 超落寞！Curry遭包夾又苦無援手
NBA勇士今(17)日在附加賽兵敗如山倒，尤其下半場崩盤，第四節陷入得分荒，當家球星Stephen Curry神情落寞，充滿無奈。隨著比賽終了的鳴笛聲響起，也宣告昔日4年3冠的勇士王朝已崩毀，NBA已進入新的年代。
專欄作家/橘爸
「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson雙人組，用精準的三分外線，帶動強大的跑轟體系，顛覆NBA以往「防守才是冠軍保證」的鐵律，勇士證明靠著強大的進攻照樣能統治NBA。
K湯表現荒腔走板 「浪花兄弟」時代已過
不過隨著「浪花兄弟」年紀漸長，破壞力已大不如前，尤其Klay Thompson受傷後，明顯回不到巔峰，本場比賽表現掙扎，全場10投0中，一分未得，連切入籃下都能放槍，攻守完全都不在狀態內。
Stephen Curry出賽36分鐘，奮力攻下22分，全場受到國王嚴防，一持球幾乎都有2個防守球員貼身伺候，加上隊友無法提供火力，Curry孤掌難鳴，無語問蒼天。
英雄遲暮 勇士末路
昔日勇士王朝元老Draymond Green今年狀況起伏不定，加上情緒控管出問題，也成為球隊的不安定因子。本場比賽表現中規中矩，8投4中，貢獻12分。
看完本場比賽，橘爸心中充滿感慨，勇士已完全不復當年勇，有一種英雄遲暮的感覺，也正如資深媒體人所言，「王朝都有更迭，這就是生命的循環。」