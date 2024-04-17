不適任教師新規遭批「仇師毀校」　全教總：類司法調查傷教育熱忱

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全教總再指出，109年霸凌準則，更為圖一時方便，錯誤的把「師對生」納入範疇，各種投訴只要冠上霸凌，就得再來一遍調查，「霸凌」成了教育熱門語詞，導致學校不敢善用親師溝通、對話機制，只能等待調查結果，調查結果常常又不是終點，個案無限輪迴，完全忽略教育過程中親師「溝通合作」、「教養對話」的重要性。
全教總提到，「解聘辦法」與「霸凌準則」對教師行為的行政調查「綁得更緊」，學校處理程序「更繁瑣」，行政權對教育專業的戕害更嚴重，要求教育部應再謹慎研議，多些專業對話，也呼籲潘文忠不要在卸任前，再度成為「仇師毀校」的政策教育推手。
全教總表示，解聘辦法立法意旨應是明顯教師涉有「停解聘」程度的違法情事，才有啟動之必要，而非不分嚴重程度，有投訴就進行調查，但教育現場卻常看到教育行政機關寧可錯用及無擔當，投訴事件不管多麼細瑣的事，也不管是否已澄清屬於誤解所致，即便當事學生及家長已理解老師無不當情事，但只要有指控、指陳罪名，老師就要被調查審問。
全教總指出，甚至連「老師小孩有沒有就讀本校」這種明顯與教師教學完全無關的投訴，也要完成調查報告，造成為調查而調查的狀況，完全無助於解決教育問題，反而灼傷教師教育熱忱，扭曲親師生信任關係；浪費學校量能，學校光是邀請委員、開會、安排調查、作記錄、寫調查報告等等，就耗去大半精力與資源，奢談學校如何好好辦學，如何精進教師知能，及如何提升學生學習。
全教總提出3點呼籲，第一，政策法規修法應有整體思維，不應因個案而修法，更不要製造仇師氛圍，建議個案問題就回到個案處理，而非動輒又因此祭出新規定，解聘辦法引進過多非教育專業的外部人員，介入校園事務，造成社會與廣大的教師產生決裂性的信任危機，更會讓學校教育繼續崩裂，犧牲的將是學生的教育品質。
第二，建議全面檢視現行不適任教師處理機制與流程，朝化繁為簡的方式調整，以減輕學校負荷並確保兒少最佳利益，教育部、地方教育主管機關應展現該有的承擔，捍衛教育專業，協助學校解決問題，讓教育人員回歸教學本務，將教師還給學生，才是學生教育之福。
第三，教育部應思考的是提供足夠的輔導管教配套措施，讓教師在第一時間就有學務或輔導人員可尋求協助，協助學生回到學習軌道，及要求家長克盡實施家庭教育之責，完善孩子成長照護，而非不斷設置教師種種行為規範，綁住教師、困住學校，拖垮學校量能。
全教總認為，唯有落實親師彼此管教責任，並重建親師互信、溝通，才是維護學生受教權與提升教育品質的根本作法。