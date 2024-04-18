微波爐懶人清潔法公開！水加1神物 5分鐘輕鬆去油污、異味也消失
微波爐是家中解凍、覆熱食物的好幫手，但萬一食物湯汁噴濺到內壁又沒有馬上清潔，長期累積下來的油垢、異味也很令人頭痛。料理達人分享懶人清潔法，只要把1碗比例約1：2的「白醋加水」放進微波爐並微波3~5分鐘，就能輕鬆去除油汙與異味。此外，檸檬和小蘇打也是微波爐的清潔神隊友。
記者徐銘穗/綜合報導
經常分享懶人清潔技巧的料理達人「小手料理Small Hand Cook 」，近期在臉書粉專分享，有時微波食物時忘了蓋蓋子，導致食物噴濺，微波爐內壁到處都是油污，此時可以放入一碗加白醋的水，比例約醋1、水2，微波3~5分鐘，讓水蒸氣充滿微波爐軟化油污，再用廚房紙巾輕輕擦拭就能搞定。
家事達人也曾分享，還可使用檸檬片與小蘇打粉清潔微波爐，首先把一碗放有檸檬片的水放入微波爐，同樣微波3~5分鐘，時間等後等個1分鐘再打開，此時附著在內壁上的油垢被軟化後，可以用抹布輕鬆擦去，對付頑強汙垢，還可用抹布沾點小蘇打粉，加強清潔。使用檸檬片清潔，還能消去微波爐裡的異味。
此外，微波爐使用後，可以先把門打開30分鐘，讓空氣流通，也能避免異味殘留。不使用時，把用過的茶包、咖啡渣或檸檬片用碗裝，並放進微波爐內側，也能幫助除臭。
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