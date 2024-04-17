山城老屋多！和平區每3戶就有1間半百老屋 豐原數量佔中市近1成
花蓮大地震後，各地危老建物改建及耐震補強補助受到重視，根據台中市都發局總計，台中有8.8萬棟屋齡超過50年的老屋，光是豐原區就有8千多棟；最少的是豐原旁邊的石岡區，只有514棟；和平區則是3戶房子裡，就有一戶是半百老屋。
記者顏幸如／台中報導
根據內政部統計，截至去年底全台房屋919萬160戶，其中50年以上老屋有111萬5204戶，占12.13%。台中市議員周永鴻今（17）日拿出都發局統計資料，台中市50年以上老屋有8萬8445戶，占比7.94%，遠低於全國平均，但各區的老屋比例卻有極大差距，最少的是近幾年房地產新興區的南屯，僅2.19%；最高的和平區有30.55%，幾乎3戶就有一間半百老屋，但因地廣人稀，全區只832戶。
若以數量來看，半百老屋最多的行政區是以前的縣治豐原區，有8013戶；其次是北區6582戶、北屯區也有5867戶。
周永鴻說，台中市29行政區中，有14個行政區半百老屋佔比超過10%，其中12個落在原縣區，這和過去原縣區都市計畫規劃不周有關。以往無論是住宅耐震補強、社區公共設施補強，申請並不踴躍，直到4月3日發生花蓮大地震，才有許多民眾詢問市府是否有補助方案，雖然都發局在官網和社群平台都有公告，且在全市設置工作站供民眾諮詢，但效果有限，應該檢討宣傳成效。
國民黨市議員黃馨慧也指出，市府強調要加速都更、危老政策的執行，但每年都更只有100多件、危老600餘戶，原因就出在相關程序繁瑣，建議市府檢視審核流程予以簡化，以輕政便民為要。