恐怖炸物「吸油率1500％」！真面目竟是無害蔬菜 專家：像顆油彈
鹹酥雞是台灣人宵夜首選，架上琳瑯滿目的品項，總是讓人看了食指大動。但營養師姚晴徽近日就統整出「油炸食物吸油率」列表，不只看似健康的蔬菜澱粉類，為隱形吸油熱量炸彈，炸海苔吸油率更是高達1500％，恐怖數字讓眾人看了都驚呆。
記者賴禹妡／綜合報導
姚晴徽近日在臉書粉專「徽姑娘營養師」中提到，雖然同樣是炸物，但有些吃起來清爽酥脆，有些卻像油彈，一咬下去就滿嘴都是油。她指出，其實油炸的方式、表面積大小都會影響到炸物吸油的多寡，因此特地整理出「油炸食物吸油率」圖文，提供給大家參考，「下次就知道哪種炸物要小心啦」。
姚晴徽列出各類食物吸油率，可見若是沾上一層粉再炸、採用「乾炸」的方式，蛋豆魚肉類吸油率大約落在5至10％，海鮮類吸油率則為10％至20％；看似健康的蔬菜澱粉類，若是直接下鍋炸，吸油率超過20％，若是裹了麵糊再炸、採用「濕炸」的方式，則會大於50％，是隱形的吸油熱量炸彈。
最恐怖的還是牛蒡絲與海苔，牛蒡絲直接炸的吸油率為65％，若沾麵糊下鍋炸，吸油率瞬間飆升至320％；至於海苔則是直接炸吸油率430％，沾麵糊炸吸油率竟高達1500％，數字相當驚人，成了所有食材中的吸油冠軍。