法國豔遇成驚魂記！和帥哥親密接觸竟冒屍斑 女星曝恐怖超展開
知名購物專家陳真活躍在各大談話性節目，日前上節目《小姐不熙娣》分享學妹碰到的驚悚經驗，透露當時學妹去法國旅遊發生豔遇，和法國帥哥親密接觸後，竟然感染屍毒，在醫院的追問下，才發現自己被捲入連環殺人案中。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳真透露，當時學妹在法國被當地帥哥搭訕，兩人十分來電，她也到了男方家中進行親密接觸，但還來不及到最後一步，她就接到電話離開，沒想到這趟旅遊結束後，她身上竟然開始冒出一塊一塊紅斑，去皮膚科都找不出原因。
學妹到大醫院去做詳細檢查，沒想到竟被告知她是被屍毒感染，醫院立刻表示需要通報警方，必須追查學妹是和誰接觸過，但她早已想不起來，陳真因為在學妹接觸過的人選範圍中也被問到，這才突然想到對方去法國曾被搭訕，終於找到源頭。
醫院協助通報當地警方，本以為事件就此落幕，沒想到過一個半月後，學妹收到國際刑警通知，指該名法國男子的住家後院，竟然有兩具少女屍體，她差點就成為受害者之一，意外揭露了連環殺人案，超驚悚的展開讓現場主持人和來賓都嚇傻。
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