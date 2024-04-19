她月入20萬卻悲嘆「湊不出頭期款」 眾看支出惋惜了：真的很無力
近期房市超熱，今年前兩月預售屋狂賣1.9萬戶、銷售金額高達3202億元，較去年同期激增150%。坐等房價下跌的人開始崩潰，買房話題超夯。不過，一名月入20萬元的美容院主管卻悲嘆湊不出頭期款，說戶頭連100萬都沒有，沒房也沒車。網友一見其每月支出都為她感到惋惜，直言是「長照悲歌」，真的很無力。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在DCard上發文，表示自己管理3家分店，業績平均180萬元，薪資加分紅月收約在18至20萬，但同事聽到她戶頭連100萬都沒有，都感到很傻眼，因為她們每月薪水至少都能存下一半，而她卻是沒房、沒車。
她透露，過去家裡很有錢，因此家人保險費很高，但爸爸生意失敗後，如今全員保險費都是她繳的，加上房租、孝親費等，就占去一半的收入，而且媽媽身體不好，沒有工作，住院開刀的錢也是她要負擔，嘆說：「不知道什麼時候是盡頭，不知道工作那麼努力為了什麼，當別人在羨慕我20萬月收的時候，我更羨慕別人正常的家庭，真的好累。」
貼文引發討論，不少人都建議原PO調整保險支出，但她也回覆無法解決掉保險是因已經繳了10年，加上她也沒有決定的權限。也有網友分享自身經歷和原PO很相似，無奈說「只要動刀一次，基本3~5萬跑不掉」，感嘆長照悲歌，真的很無力。
家中長輩的「長照準備金」要多少才夠？智齡科技創辦人康仕仲曾撰文分享，目前長照機構入住費用依地區、類型不同，每月基本需要2至6萬不等。此外，若有管路更換、血糖測量、定期回診、換藥及其他衍生耗材與輔具、照顧人力或服務使用費等，也都須納入考量。