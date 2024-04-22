洪一中被關在澄清湖球場地下室又有新發展！運發局副局長被記小過
台鋼雄鷹總教練洪一中昨（21）日賽前接受媒體訪問，主動提及自己前一天跟中信兄弟比賽，賽後被關在高雄市澄清湖棒球場地下室，當時他強調自己敲到手都瘀青，才有人來幫忙開門，不過繼昨日高雄市運發局調查並懲處後，今（22）日高雄市運發局再度公佈實際狀況，宣布懲處名單包括副局長小過、運動設施科科長及股長則予以申誡。洪一中甚至強調，若是高雄市沒有跟台鋼簽約「認養」，或是不友善，他會考慮告訴高層，另謀新場地。
記者吳政紘/綜合報導
洪總20日比賽結束後，因為球團協調要在比賽後球團會議30分鐘後離場，但因為台鋼獲勝，總教練洪一中接受媒體訪問，再加上換洗衣物等，他跟球員都被關在停車場地下室，洪總抓狂大吼，並且用手敲鐵門，原本聯盟僱員表示要請外部人員到場，但之後鐵門卻馬上打開，讓洪總質疑場方是「故意鎖門」。
洪總也透露，過去他曾跟林振賢教練早上8點到球場，卻被澄清湖場方拒絕入場，原因是主管不准，但洪總就已經有不好印象。
高雄市運發局曾在昨日發布聲明，表示洪總是「因受訪太晚」所以才被關在地下室，會懲處相關人員，但洪總被關了5分鐘，引發不少球迷到高雄市長陳其邁臉書留言，「能否請市長好好調查及說明 好不容易又有高雄球隊當主場，如果不歡迎的話，請直接公開說明，」陳其邁也承諾會好好處理。
高雄市政府聲明稿：
運動發展局局長侯尊堯表示，有關洪一中總教練受困澄清湖棒球場地下停車場一事，運發局經過深入調查，除昨（21）日已針對負責球場管理的主任記兩小過並撤換調職外，並於今（22）日上午召開檢討會議，針對上層主管督導不周等事實做出進一步相關懲處。懲處名單包括副局長小過、運動設施科科長及股長則予以申誡。
球場管理上，據查台灣其他職棒球場都是由球團促參營運，目前澄清湖則是唯一以單場租用方式，台鋼今年共承租40場的方式進行。高市運發局除持續更新球場硬體設施與加強球場管理外，亦將參酌其他5個職棒球團做法，繼續和台鋼球團協商，以促參方式認養球場，達成球場管理良好溝通，事權統一的永續目標，以提供球隊、球迷更優質的服務與球場環境。
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