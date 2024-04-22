國家警報狂響！花蓮「18天935起地震」　氣象署：餘震往陸上移動

花蓮9分鐘連5震！全台有感「一直在搖」　北中南嚇瘋洗版：好想吐

▲今日傍晚5時08分開始，花蓮縣壽豐鄉一連發生5起地震，不僅台北地區有感，分布北中南的網友們紛紛洗版驚呼「一直搖，好想吐」。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲今日傍晚5時08分開始，花蓮縣壽豐鄉一連發生5起地震，不僅台北地區有感，分布北中南的網友們紛紛洗版驚呼「一直搖，好想吐」。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者賴禹妡／綜合報導

花蓮4月3日發生規模7.2大地震，餘震至今仍在持續發生。今（22）日傍晚5時08分開始，花蓮縣壽豐鄉一連發生5起地震，其中最大規模為5.5，不僅台北地區有感，分布北中南的網友們紛紛洗版驚呼「一直搖，好想吐」，就連桃園人也嚇壞喊「很大有感」。

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花蓮壽豐9分鐘連5震！全台有感搖晃

今日傍晚5時08分開始，花蓮縣壽豐鄉連續發生5起地震，規模分別為5.5、4.4、5.3、4.9、4.9，最後一起地震發生在5時17分，深度2.8公里，最大震度4級，屬於極淺層地震，全台11縣市有感搖晃。

由於短短9分鐘內連5震，許多網友發文、留言洗版「台中一直搖，好想吐」、「板橋有感，持續在搖」、「台北9樓滿搖的。就連被選為受地震影響最小、最安全的居住地桃園，也都有大批人表示「我想說剛剛幹嘛一直搖，我昏頭了嗎？還是地震？」、「桃園很大有感」。

對此，中央氣象署地震測報中心主任吳建富指出，今日傍晚花蓮壽豐地震，原因是花蓮在7.2強震後，持續「應力調整」來釋放能量。應力調整出現的地震，都會往前陣子沒有明顯地震的「空白區」移動，透過近日交叉比對後，花蓮壽豐附近確實屬於這樣的空白區，在大地震序列中屬於正常現象，建議大家仍要時刻做好防災準備，但無須過度驚慌。

▲今（22）日傍晚5點08分起，在花蓮縣壽豐鄉一連發生5起地震，其中最大規模為5.5。（圖／記者張勵德攝）
▲今日傍晚5時08分起，在花蓮縣壽豐鄉一連發生5起地震，其中最大規模為5.5。（圖／記者張勵德攝）
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