花蓮地震頻繁「4月飯店取消率達85%」！太魯閣晶英酒店停業至6/30
4月3日芮氏規模7.2強震重創花蓮，10天破千起地震，今（23）日凌晨再有2起「規模6強震」，氣象署表示「都是0403餘震」但也示警還在高峰期「這只是剛開始」。頻繁地震也重創花蓮國旅，知名旅遊平台易遊網即時分享4月「花蓮飯店訂單取消率達85%」，Klook「整體影響仍在估算中」；太魯閣晶英酒店則再「延長停業至6月30日」。
記者蕭涵云/綜合報導
花蓮連夜搖晃不斷，0403強震至今20天餘震已超過1129次；今凌晨2起「規模6強震」嚇醒不少睡夢中民眾，失眠到天亮。花蓮市區因0403地震判定紅單受損建物的統帥大樓3樓變1樓、富凱大飯店倒塌後再傾斜。頻繁地震重創花蓮國旅，除經營超過40年的翰品酒店「即起停業」提前重建；受太魯閣國家公園無限期封閉影響，20年歷史的太魯閣山月村也停業並資遣員工。
今知名旅遊平台易遊網即時分享「統計4/3-4/21的花蓮飯店訂單，取消率達85%」，且地震後預訂花東地區的飯店「比震前下滑超過一半」；而花蓮旅遊近期訂單更是「明顯停滯」，業者透露目前「多數訂單還是落在6月到暑假這段區間」。
而Klook則表示「現在餘震依舊，整體影響仍在估算中」；但由於地震加上太魯閣等景點關閉的關係，「當地旅遊肯定受到影響」，但只要地震狀況平緩，旅客就會陸續回流，平台還是相當看好花蓮旅遊潛力。
原訂暫時停業至4月30日的太魯閣晶英酒店，昨（22）日再度宣布「延長停業至6月30日」，業者幾經評估認為「休息是為了更長遠的路」，提醒透過官網預訂5﹑6月住宿的房客，可直接透過訂房確認信取消訂房，或聯繫討論延期事宜；喊話「由於山區網路系統不穩定，延期與退款作業需等待2-3個月的時間」，需要大家多一點體諒。發文湧入8千民眾按讚打氣，暖心支持「期待相遇」、「大家保重，好好休息，以後一定會再見」祈願大家平安、花蓮平安留言不斷。