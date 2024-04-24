Jamal Murray關鍵罰球是「體毛哨」？湖人主帥不挑戰　賽後被痛批

4/24NBA季後賽預告／太陽力拚在客場拿下1勝　主將KD帶隊討回顏面

▲西區第3種子明尼蘇達灰狼將和第6種子再度交手，灰狼目前以1：0領先，Anthony Edwards大戰Kevin Durant，兩人的飆分能力誰更勝一籌？（圖／美聯社／達志影像）
▲西區第3種子明尼蘇達灰狼將和第6種子再度交手，灰狼目前以1：0領先，Anthony Edwards大戰Kevin Durant，兩人的飆分能力誰更勝一籌？（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

NBA在24日舉行3場首輪季後賽的G1賽事，西區第3種子明尼蘇達灰狼將和第6種子鳳凰太陽再度交手，灰狼目前系列賽以1：0領先，雙方頭號球星Anthony Edwards大戰Kevin Durant，兩人的飆分能力誰更勝一籌？《NOWnews》統整賽事資訊跟轉播相關訊息提供給讀者。

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📌鳳凰城太陽 0-1 明尼蘇達灰狼

明尼蘇達灰狼上一場在NBA首輪季後賽G1展現西區第3種子的實力，以120：95大勝對手，系列賽取得1：0領先。球隊當家球星Anthony Edwards年輕氣盛，在單節砍下18分後，在賽場上對昔日偶像「KD」Kevin Durant噴垃圾話，兩人再度交手，Durant是否會討回顏面，值得關注。

📌印第安納溜馬 0-1 密爾瓦基公鹿

儘管「字母哥」Giannis Antetokounmpo因傷缺陣，但公鹿主控Damian Lillard上一場只用半場時間就狂砍35分，帶領公鹿最終擊敗溜馬。事實上例行賽溜馬打公鹿頗有心得，但球隊內缺乏季後賽經驗，在經過首場比賽的洗禮後，就看年輕球員是否能找回狀態。

📌達拉斯獨行俠 0-1 洛杉磯快艇

獨行俠和快艇也是老對手了，過去在季後賽數度交手過。在這次系列賽首戰雖然沒有Kawhi Leonard，但快艇在James Harden以及Paul George的好表現下，順利在主場開胡。上一場效率有些低下的Luka Doncic能否及時修正，幫助球隊在客場搶下一勝，對於獨行俠來說至關重要。

📌4月24日（三）NBA季後賽賽程

早上7：30　鳳凰城太陽（西區第6種子）VS 明尼蘇達灰狼（西區第3種子）

早上8：30　印第安納溜馬（東區第6種子）VS 密爾瓦基公鹿（東區第3種子）

早上10：00　達拉斯獨行俠（西區第5種子）VS 洛杉磯快艇（西區第4種子）



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