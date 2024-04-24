地震倒塌「軟腳蝦大樓」4特徵公開　結構技師：新大樓別買這樓層

前2月全台商辦建照增20%！台南暴衝6倍　專家揭南部商辦熱潮2關鍵

▲今年前2月全台商辦建照核發件數228件，較去年同期增加20%。當中以台南建照核發面積暴衝逾6倍最多，顯現商辦熱潮往中南部移動趨勢。（圖／鄉林不動產研究室提供）
▲今年前2月全台商辦建照核發件數228件，較去年同期增加20%。當中以台南建照核發面積暴衝逾6倍最多，顯現商辦熱潮往中南部移動趨勢。（圖／鄉林不動產研究室提供）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部統計，今年1~2月全台商辦建照核發件數較去年同期增加20%，樓板面積也年增達95%，若以縣市別來看，台南市建照核發面積暴衝逾6倍最多，顯現商辦熱潮往中南部移動趨勢。專家分析，外界憂美中貿易戰再起，台商回流，帶動今年辦公及企業總部的高需求，不僅雙北商辦旺盛，租金指數跟租金高漲，且隨科技產業往中南部地區擴廠，也帶旺中南部商辦熱潮。

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鄉林不動產研究室表示，商用不動產挾著平均地權條例「管住不管商」，且房貸成數也不受限制優勢，成為保值、抗通膨選擇，近年商用不動產買氣年年升溫，商辦建照自2022年起大爆量，建照核發面積高達148萬坪，相當於2016~2018三年的核發面積，2023年稍減為139萬坪。

「台積電概念」助攻！台南商辦建照核發面積暴衝逾6倍

從今年前二個月商辦建照核照狀況來看，雙北因為在建案比較飽和，新申請建照以台南46件和台中45件最集中，尤其台南市因為基期低、建照核發面積成長了6倍之多。鄉林集團董事長賴正鎰指出，台南、台中商辦都因科技題材翻升，其中南科受惠於台積電等科技產業進駐，不僅為地方上帶來豐厚產值，市場上也盛傳「台積電概念」成為房市的保證。

▲2024年前2月全台商辦建照核數、總樓地板面積與去年同期對照。（圖／鄉林不動產研究室提供）
▲2024年前2月全台商辦建照核數、總樓地板面積與去年同期對照。（圖／鄉林不動產研究室提供）
台中市近年新興商辦大樓以台中七期市政中心區最集中，另緊鄰交通動線、三鐵共構的烏日高鐵特區，也是商辦進駐新興熱區。而台南商辦稀有，東帝士大樓舊址重建的5000坪「南山台南廣場」去年底完工，是近年台南少見的大型商辦產品，而安南區「商60」重劃區商用土地，未來可望成為新商辦大樓密集區。

在商辦租金部分，根據北市地政局統計，從2021~2023年、近3年台北市商辦租金指數持續連漲，標準商辦平均月租金的每坪單價也來到2939元。賴正鎰說明，台北市商辦大樓因為國際大型企業爭相進駐，租金漲勢比較明顯，以信義區來說，頂級商辦平均每坪租金行情約3500元~4500元。實價揭露，台中、台南近3年辦公大樓出租每坪最高單價也來到2200~2500元上下。

鄉林不動產研究室指出，商用不動產鎖定人流物流暢通、金融活絡、交通便利、產業聚集的一級商圈區段作佈局，交通便捷、商業機能是基本條件之外，因應高科技產業工程人員調度、差旅需求，鄰近高鐵、捷運等軌道經濟更加分。

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