前2月全台商辦建照增20%！台南暴衝6倍　專家揭南部商辦熱潮2關鍵

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「台積電概念」助攻！台南商辦建照核發面積暴衝逾6倍
從今年前二個月商辦建照核照狀況來看，雙北因為在建案比較飽和，新申請建照以台南46件和台中45件最集中，尤其台南市因為基期低、建照核發面積成長了6倍之多。鄉林集團董事長賴正鎰指出，台南、台中商辦都因科技題材翻升，其中南科受惠於台積電等科技產業進駐，不僅為地方上帶來豐厚產值，市場上也盛傳「台積電概念」成為房市的保證。
台中市近年新興商辦大樓以台中七期市政中心區最集中，另緊鄰交通動線、三鐵共構的烏日高鐵特區，也是商辦進駐新興熱區。而台南商辦稀有，東帝士大樓舊址重建的5000坪「南山台南廣場」去年底完工，是近年台南少見的大型商辦產品，而安南區「商60」重劃區商用土地，未來可望成為新商辦大樓密集區。
在商辦租金部分，根據北市地政局統計，從2021~2023年、近3年台北市商辦租金指數持續連漲，標準商辦平均月租金的每坪單價也來到2939元。賴正鎰說明，台北市商辦大樓因為國際大型企業爭相進駐，租金漲勢比較明顯，以信義區來說，頂級商辦平均每坪租金行情約3500元~4500元。實價揭露，台中、台南近3年辦公大樓出租每坪最高單價也來到2200~2500元上下。
鄉林不動產研究室指出，商用不動產鎖定人流物流暢通、金融活絡、交通便利、產業聚集的一級商圈區段作佈局，交通便捷、商業機能是基本條件之外，因應高科技產業工程人員調度、差旅需求，鄰近高鐵、捷運等軌道經濟更加分。