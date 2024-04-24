少把人權跟廢死劃等號！他曾辦殺人案懂家屬的痛：原諒兇手非義務
針對死刑是否違憲，憲法法庭昨日進行言詞辯論，曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲沈痛表示，過去承辦殺人案件，深刻體會家屬心中的痛苦，那絕非許多人權團體或者大法官用一個看戲的角度、置身悲劇之外所能夠體會，甚至去指責被害者與家屬「你們為什麼不尊重人權」、「你們為什麼不原諒加害者」，他呼籲社會、政治人物和法律學者們，請你們骨子裡還是要記得「對好人更好，對壞人更壞」，更記得「原諒是家屬的權利而不是義務」。
記者余祥／台北報導
吳宗憲指出，去年新北割喉案的家屬曾經寫信給他，家屬在信中提及：「請人權團體還給我小孩他的生命權，那麼我就不用再糾結了。兇手在逞凶時兇殘至極，也沒有留給我兒子一點『生的機會』。」
吳宗憲說，殺人犯在犯罪時瞬間就要了別人的命，但是社會是完全不考量時間、成本，用所有力量進行偵察，給予犯罪者完整的答辯程序、保障和救濟，殺人犯才有可能判處死刑。「比較兩者，還看不出來天秤如何傾斜向加害者嗎？」
吳宗憲強調，原諒加害者是被害者家屬的權利而非義務！如今的在監死刑犯身上都背著一條甚至數條人命，任何人都請不要強迫被害者家屬原諒這些窮凶極惡的兇手！
他也呼籲大眾、大法官、政黨，不要動不動把死刑跟人權畫等號：以美國、日本、韓國、新加坡等人權國家為例，他們都還存在死刑，也沒有人因此譴責其為「人權劣跡斑斑的國家」；反觀俄羅斯在2010年就廢死了，但也從未因此為世人讚揚為人權國家。所以，請這些基於政治考量或是黨綱需求而支持廢除死刑的人，不要動不動拿出人權的大帽子扣在死刑上面。