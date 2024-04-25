信義區驚見高科技超酷路牌 台北妹笑：松山高朋友也剛知道它會動
信義區居然有鮮為人知的酷東西！一名台北妹子日前路過香堤大道附近，驚見「指引路牌」竟然會轉動，驚呼「我被嚇到了！台灣這麼有錢嘛！」還強調朋友讀附近的松山高中2年，也是第一次知道它會動，測試影片在Threads上火速獲得上萬個讚，一堆人都驚訝不已，感嘆台灣竟然有此高科技的酷東西，揪團要朝聖。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Threads上分享操作科技路牌影片，表示起初發現黑色柱子上的3個指示牌疑似在散熱，竟然同時在轉動，「我整個瘋掉」，驚得她不顧路人眼光發出驚嘆聲。同時也好奇操作柱上的觸控螢幕，點選其上的「美食」資訊，選妥店家後並按「啟用路標指引」後，路標竟然真的轉向店家方向，還顯示與店家相隔距離，讓她驚訝不已。
高科技路牌影片公開後引發網友討論，不少人都驚訝不已，追問台灣有這麼高科技的東西？不少松山高學生、校友都說從未發現過這神奇柱子，「走那麼久從來沒鳥過那柱子」、「好像魔法」，但也有人知道其特殊用途，笑說：「去完Ruff必玩！」不少人揪團準備去朝聖。電獺少女月前也曾拍影片介紹。
事實上，這科技指引路牌正式名稱叫「智慧路燈旗」，是台北市政府2022年8月為落實智慧城市，配合經濟部工業局、資策會與產業界，在信義商圈香堤大道A8與微風松高段試辦，共設置12支智慧路燈旗，透過5G訊號傳輸，可即時推播各種資訊。
當時「路燈旗智慧顯示屏」上線時，曾引發媒體報導，查詢內容包括食衣住行4大面向，有民眾覺得很方便又新奇，也有人覺得不實用，用手機查Google Map比較快，而且只有顯示中文資訊，認為應增加英文與其他國語言，才能幫助觀光客。