特企／全球人壽2024金球盃菁英表揚大會「全球30 因你閃耀」

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總經理馬君碩致詞時指出，全球人壽業務制度充分展現出創業家精神，公司持續提供多元化資源，全力支持業務通路，更與國際培訓機構LIMRA合作，展開一系列專業且系統化的培訓課程，打造業務部隊共同語言，幫助業務夥伴在組織發展上精益求精。未來五年AI將改變人類生活習慣，為強化業務夥伴的競爭力，後勤團隊致力將AI應用於業務工作日常中，為業務夥伴數位賦能，帶領全球人壽彎道超車。
直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安在激勵儀式中，借鏡大谷翔平投打二刀流的優異表現，期許業務夥伴打造「人力菁英會」與「梅花菁英會」雙攻的「全球二刀流」，在組織發展面，落實《天天開口、週週面談、月月增員、年年育成、人人發展組織》五句箴言，在業務推動面，則持續每月3件FYC 3萬，「從月月梅花到年年金球」，站穩步伐才是登「峰」造「金」的重要關鍵！更以「挺」這個成功關鍵字送給在場夥伴，期許大家都能挺住自己，保持正面積極與充滿韌性的心態，用正能量面對一切，持續勇敢向前，一起「重返『龍』躍」！
2024年是全球人壽30周年重要的里程碑，持續以「因為愛 責任在」品牌理念善盡社會責任，為所有保戶提供更優質的保險商品與服務，攜手厚植企業永續發展的力量，期許成為社會穩定支柱，共同開創全球人壽下一個輝煌的30年。