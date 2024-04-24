特企／雄獅文具2024《作繪來野餐》復刻翻新台味崛起

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園區內以窗花圖騰等台式元素串聯全場設計，異材質的窗花紅磚女兒牆，或以現代感霓紅燈全新詮釋窗花圖紋，詮釋出一個屬於現代的台式美學。週邊商品也在現場擄獲台式文青迷的一片好評，結合台式小吃與窗花圖騰的「想像力熱炒杯」，以及「台灣懷舊風細字筆」，融入拖鞋藍、電鍋綠、提袋紅的台灣代表色，再搭配彩繪小團扇，一筆一劃感受台灣美學魅力！
餐車市集，台式美食不缺席，除了限定商品春日雙人野餐盒之外，還有台味雞蛋糕、古早味的挫冰、白糖粿、冰糖葫蘆、台式滷味及尚青ㄟ水果氣泡飲等，讓你享用美食同時，聽著不間斷森林音樂LIVE演出，昔日紅遍全台的國語及台語經典新唱，一起回憶這些歌曲不朽魅力。
傍晚時分的森林辧桌，邀請北管小天后曾立馨，結合吉他演奏，彈唱出你我共同的成長歌單，伴隨著極具本土特色的音符下，一口咬下《路邊烤肉》最台味的直火野炊Buffet，各式美味佳餚以及撼動你眼球的整隻烤乳豬，完全是一場視覺饗宴。
不同於一般野餐，《作繪來野餐》活動現場的桌椅、攤架、以及舞台，皆是使用海洋廢棄物回收再製成，其中部分在活動過後，將會再改造成《想像力製造所》的場館指標，在推廣台式美學的同時，也不能忘記愛這片土地的初心。雄獅文具除了獲得碳足跡與環保標章的產品外，龍潭廠更是獲得鑽石級綠建築的認證、想像力製造所前坐擁的三十年森林，都可以驗證雄獅文具對於環保的提倡並非口號。
活動更攜手多家台灣本土品牌共襄盛舉，重視環境議題的蒲公英環保家庭用品、榮獲金級環保旅館標章認證的渴望會館、講究天然有機的毛寶小鹿山丘防蚊用品、堅持嚴選在地穀物製成米製食品的米大師、國民零嘴北海鱈魚香絲及臺虎精釀啤酒，在森林微光飲酒狂歡下，55688代駕及台灣大車隊計程車，是你最安全可靠的代駕與乘車服務。