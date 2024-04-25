台中連2家燒肉爆用過期和牛！肉商曝「冷藏和牛」變夯 4招看鮮度
繼台中燒肉名店「和牛EMPEROR」爆使用過期和牛之後，台中另家同樣標榜選用日本進口和牛肉的燒肉名店「御帝和牛燒肉」，也爆出店內囤放過期牛肉，除了有高達上百公斤的過期肉，店家更疑似竄改標籤。引起目前饕客們想吃高檔和牛，難免有疑慮，知名肉商就透露，現在餐廳都喜歡進冷藏和牛，主要是消費者較排拒冷凍和牛。至於消費者想吃到安心的和牛，除了選擇有信譽的店家之外，肉商也教最簡單的方式辨別肉品新鮮度。
記者葉盛耀/綜合報導
台中單人和牛套餐要價4000元的「和牛EMPEROR」，日前被爆存放過期和牛與冷麵。昨（23）日又有位於勤美商圈內的頂級「御帝和牛」也被食安處查獲上百公斤逾期和牛，且竄改有效日期。消費者如今對於日本和牛也開始有疑慮，國內知名肉商就透露近日消費者吃日本和牛的趨勢，該名主管說：「因為食安問題頻出包，餐廳目前高檔肉品多半只願意進冷藏肉，而不想再使用冷凍肉，即便冷凍肉並非代表不新鮮，但是大多消費者只願意吃冷藏肉。」
面對消費者疑慮，該名肉商主管也教大家簡單分辨新鮮的方式，首先是買生肉，他說：「首先要先看包裝標籤，通常標籤可以掃描回溯，除了可查出身份也找出包含日期等資訊。而包裝袋也可供辨別，必須透明，若是混濁，當然就是已有黏液產生。」
至於一般消費者在有提供和牛燒肉的餐廳該如何分辨燒肉鮮度？肉商主管說，第一先看顏色，肉的色澤要鮮紅色，呈現暗紅的話就應該已經不新鮮了，甚至更誇張的還變綠色，肯定是必須丟棄的。再來是看有否有血水，冷凍牛回溫後可能會滲出，但是冷藏肉不該滲出大量血水。
而通常日本和牛冷藏可轉冷凍以延長賞味期限，但是，另一家知名燒肉業者也透露，在日本要將冷藏肉品轉冷凍是有其規定的，要遵循既有的程序，且還要有符合規定的設備，但是國內卻有些餐飲業者並無這些規格，所以是屬於不合法的。