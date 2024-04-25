申皓瑋、陳韋霖攜手參與企聯女壘公益活動 幫助幼兒體驗打球樂趣
2024企業女子壘球聯賽持續開打，22日在台北青年公園，由富邦悍將球星申皓瑋、陳韋霖等以及企聯女壘的新北凱撒勇士陳家宜、姜婷恩，臺北臺產熊讚的周志凌、李旻玹、許芷瑜等選手到場，為南海幼兒園特教班的小朋友來一場「壘球體驗」，申皓瑋今年多次參與企聯女壘活動，加上又是南投出身子弟兵，他透露自己對壘球蠻有興趣，也希望大家多多關心企業女壘聯賽，而陳家宜看到小朋友就很開心，也以大姊姊身分帶領他們體驗球場的樂趣。
記者吳政紘/綜合報導
陳韋霖目前正在二軍復健，若要正式投球，可能要下半季才有機會，他表示：「自己也不能著急傷勢，但可以來體驗這種活動很開心，之前在興富發時一年有兩次左右，可以回饋社會，參加這樣的活動。」
陳韋霖也透露，台灣女壘其實在世界上很有名，希望大家多關心女壘活動發展，未來他也會持續努力，希望幫助球隊戰績更好。
申皓瑋則是選擇在週一休假來參加公益活動，他說：「看到這次活動，就想到自己當初打棒球的樂趣，打棒球是很開心的事，有時候打職棒久了，心中會疲勞，就會看到他們的笑容，讓我有充電的感覺。」
富邦今年戰績雖然稍有起色，但申皓瑋認為，還是要努力，「陳大哥（金鋒）對我們場上很嚴格，但私底下真的對我們很好，大家也都很想拚。」
新北凱撒勇士當家球員陳家宜跟小朋友互動不少，她說：「感覺很新鮮，小朋友很可愛，很活潑，他們這個階段就是快樂打球比較重要，希望讓他們更認識壘球，不是只有棒球，有機會可以多來球場，三重球場也不錯，大家有空都可以來看。」
南海幼兒園的小朋友，特別體驗跑壘、接球，打擊的樂趣，「老將」周志凌未來要轉任教練，回饋母校，她認為，就像是提前熟悉校園。
周志凌今年球季以代打為主，她說：「可能之後畢業就會回饋母校，這可能是最後的球季，這次活動感覺很棒，小孩子真的很可愛，在教他們要更有耐心，每個人個性也不同，有的開朗也有的內向，但他們第一次來參加活動，第一次看到球場，就帶他們，希望越來越習慣球場。」
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