7寶媽聽到「資源班」狂笑　呂秋遠舉4學習障礙名人：他們成就很高

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對此，呂秋遠舉例，愛因斯坦、愛迪生、湯姆克魯斯、蕭敬騰都有閱讀障礙，不容易辨認字句，閱讀經常會跳行或落字，可能伴隨注意力不集中、過動、焦慮等情況，學校會提供資源班，讓他們去上課。呂秋遠說，資源班學生除了補強自身能力外，也可以融入團體，讓閱讀功能正常的孩子理解他們的狀況，學習跟其他不同的人相處。
「許多有閱讀障礙的人，在建築、表演藝術、科學、音樂上會有很高的敏銳度與成就」，呂秋遠質問7寶媽：「妳竟然跟兒子一起，在直播時公開嘲笑資源班是問題兒童？妳兒子很『正常』」，別人的孩子『不正常』才會進入資源班？妳到底給了孩子什麼樣的價值觀？」
呂秋遠提出另外一點：「如果這個社會裡的網紅，竟然可以大剌剌的在直播裡嘲笑資源班的學生，那麼只會讓更多家長不願意正視孩子與其他人的差異性，閱讀造句、填空不行，一定就是不認真念書；孩子躁動不乖，就是要教訓，以後就好了；要送孩子去資源班？那就是孩子是問題兒童，怎麼可以去？！」認為不該標籤化讀資源班的孩子。
網友留言：「我兒就是資源班資優班並存！資源班孩子很優秀好嗎」、「原來這就是資源班，我兒子在學校是去學習中心，因為他是亞斯伯格、過動兒，去接受情緒、專注力、團體的課程，他非常的聰明，看到她這樣笑真的覺得很過分」、「有問題的其實常常是大人...例如網紅」、「非常認同感謝同理，每個人都有其獨特性，不建議用貶低他人來凸顯自己！」
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