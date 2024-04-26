Selina「懷雙胞胎3個月」真相曝光！夢想成真當三寶媽：拚到停經

7寶媽聽到「資源班」狂笑　呂秋遠舉4學習障礙名人：他們成就很高

▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney（左圖）被質疑恥笑資源班，律師呂秋遠舉4位名人當例子，「他們成就很高」。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids、呂秋遠臉書）
▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney（左圖）被質疑恥笑資源班，律師呂秋遠舉4位名人當例子，「他們成就很高」。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids、呂秋遠臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney開直播介紹童書業配，聊到唸資源班的學生時，不但沒有糾正兒子失言，還跟著放聲大笑，甚至脫口「什麼資源班啊？太扯了！」被罵翻後兩度公開道歉。律師呂秋遠舉名人愛因斯坦、愛迪生、湯姆克魯斯、蕭敬騰為例子，強調學習障礙、讀資源班的學生不等於問題兒童，「妳到底給了孩子什麼樣的價值觀！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼Sydney聊起資源班語氣、態度輕浮，被質疑歧視資源班學生。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲Sydney聊起資源班的語氣、態度輕浮，被質疑歧視資源班學生。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
呂秋遠發文說明，有些學生因為身心特質的差異，不適合在大團體中學習，但是就讀於普通班，在校大部分時間在普通班級上課，但是會抽出部分時間，到資源班接受彈性化、個別化及功能性教學，資源班老師會根據兒童的能力及特殊需要，提出個別化的教育方案，讓學生可以在普通班團體學習，也可以獲得適當資源的輔導與幫助。

▲Sydney（右）道歉影片被認為把錯推給未成年兒子。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲Sydney（右）道歉影片被認為把錯推給未成年兒子。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
對此，呂秋遠舉例，愛因斯坦、愛迪生、湯姆克魯斯、蕭敬騰都有閱讀障礙，不容易辨認字句，閱讀經常會跳行或落字，可能伴隨注意力不集中、過動、焦慮等情況，學校會提供資源班，讓他們去上課。呂秋遠說，資源班學生除了補強自身能力外，也可以融入團體，讓閱讀功能正常的孩子理解他們的狀況，學習跟其他不同的人相處。

「許多有閱讀障礙的人，在建築、表演藝術、科學、音樂上會有很高的敏銳度與成就」，呂秋遠質問7寶媽：「妳竟然跟兒子一起，在直播時公開嘲笑資源班是問題兒童？妳兒子很『正常』」，別人的孩子『不正常』才會進入資源班？妳到底給了孩子什麼樣的價值觀？」

▲愛因斯坦（左圖起）、湯姆克魯斯、蕭敬騰都是各自領域的中佼佼者。（圖／美聯社、NOWnews資料照）
▲愛因斯坦（左圖起）、湯姆克魯斯、蕭敬騰都是各自領域的中佼佼者。（圖／美聯社、NOWnews資料照）
呂秋遠提出另外一點：「如果這個社會裡的網紅，竟然可以大剌剌的在直播裡嘲笑資源班的學生，那麼只會讓更多家長不願意正視孩子與其他人的差異性，閱讀造句、填空不行，一定就是不認真念書；孩子躁動不乖，就是要教訓，以後就好了；要送孩子去資源班？那就是孩子是問題兒童，怎麼可以去？！」認為不該標籤化讀資源班的孩子。

網友留言：「我兒就是資源班資優班並存！資源班孩子很優秀好嗎」、「原來這就是資源班，我兒子在學校是去學習中心，因為他是亞斯伯格、過動兒，去接受情緒、專注力、團體的課程，他非常的聰明，看到她這樣笑真的覺得很過分」、「有問題的其實常常是大人...例如網紅」、「非常認同感謝同理，每個人都有其獨特性，不建議用貶低他人來凸顯自己！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

7寶媽Sydney一聽「讀資源班」放聲大笑！作家痛罵：不善良到極點

7寶媽笑資源班！懺悔影片1句話又惹議　網紅林萱：該對妳孩子道歉

快訊／網紅七寶媽笑資源班遭轟！刪直播二度道歉：請原諒我的無知

網紅7寶媽「嘲笑資源班道歉沒用」！遭切割拒合作　9家廠商一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生