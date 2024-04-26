7寶媽笑資源班！高怡平兒子就是特教生「擁有過人記憶、邏輯力」
網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney 24日在直播中失言，提到資源班話題大笑，被質疑歧視資源班學生，見批判聲浪變大，才拍影片公開道歉，其實讀資源班的孩子不等於問題兒童，知名主持人高怡平的兒子就唸特教班，「他擁有過人的記憶力與邏輯力！」
記者楊穎軒／綜合報導
高怡平2022年上節目《36題愛上你》，透露婚後淡出演藝圈14年才復出主持節目，她說兒子「展展」觀察入微，某天發現媽媽「活得非常地沒趣」，問高怡平：「妳要不要回去工作？」新節目首集開播當天，展展的心情非常緊張，高怡平形容「就好像是你陪孩子去考試，然後他榜上有名，要揭曉、要放榜那個感覺」，兒子看了節目後，感動直喊：「媽咪！congratulations（恭喜）！」
此外，高怡平說，展展不只觀察力很強，記憶力和邏輯力也很驚人，「有一天我們去香港，他開始講說『兔說兔說』，然後我抬頭一看『免稅』。」她才發現4歲的孩子沒人教就能辨識中文字，也說兒子現在長居國外，因為愛吃，平常訓練中文能力的地方竟是華人餐廳，「我讓他看菜單點菜，什麼麻婆豆腐、宮保雞丁、水煮魚，他都會點。」
對於特教班、資源班孩子，律師呂秋遠昨（25）日發文表示：「進入資源班，就是獨特不奇怪，有價值也美好的一件事啊！即使身邊的人跟你不是同一掛的，沒關係，可能你只是隻迷路的一角鯨。你有你自己的獨特價值，奇怪也沒關係，我們努力的讓自己的生活更美好，管他們做什麼？不聰明沒關係、不符合一般主流價值也無所謂，盡力了就好，因為我們每個人來到這裡，都是有意義的。」
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