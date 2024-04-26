啦啦隊一粒獲「輔大校花認證」！學生時期照曝光 貓耳造型超可愛
台鋼啦啦隊成員一粒（本名趙宜莉）因為其深邃的雙眼及高挺的鼻樑，再加上她的「葉保弟應援曲」魔性舞步。洗腦的歌曲加上好記的舞步，讓不少啦啦隊、網紅、藝人爭相模仿一粒的魔性舞步，就連日本AV女優也跟著模仿。事實上，一粒早在學生時期，就是同學們心目中的「校花認證」，近期有粉絲翻出一粒過去被認證為輔大校花的照片，貓耳造型曝光，讓不少粉絲直呼：「好可愛！」
記者張一笙／綜合報導
一粒大學時期就讀輔仁大學織品服裝學系，是同學們公認的好學生，不僅不遲到、不早退，就連功課也是名列前茅，時常是校內書券獎的獲獎者。過去曾多次舉辦校花票選的IG粉專《Koobii鬧大學》，去年底曬出一粒的照片，並且附上「校花認證」，不少粉絲在一粒爆紅後，紛紛到文章底下留言朝聖，讚嘆該粉專的好眼光。
只見《Koobii鬧大學》曬出一粒的貓耳造型照片，即便是P圖，還是有不少粉絲直呼好可愛，更有粉絲表示：「終於想起來我是從這則貼文開始追的」、「輔仁第一美是她」、「輔大一直贏」、「大數據的威力來朝聖！」
事實上，一粒的綽號，就源自於她的母校輔仁大學，她的同學向《NOWnews今日新聞》透露，因為輔仁大學內有一間叫做「一粒麥」的咖啡廳，由於該咖啡廳與本名諧音相近，因此「一粒」這個綽號，就從大一跟著她直至今日。如今一粒一路從台灣紅到國外去，甚至也受邀到美國去大聯盟球場開球，當初幫她取綽號的同學們，應該沒想到這個綽號可以名揚海外。
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