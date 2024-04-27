七寶媽3度道歉關粉專！高山峰有過動兒 痛訴：他努力當個好孩子
網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney 24日在直播中失言，聊到資源班話題數度放聲大笑，被質疑歧視資源班學生，見批判聲浪變大，隔天才拍影片道歉，後來又刪掉影片，兩度發文致歉，「未來我會將重心放在家庭及教育」，今（27）日凌晨關閉所有粉專。高山峰的兒子小時候被診斷有過動症，他痛心表示：「兒子很努力要當個好孩子！」
記者楊穎軒／綜合報導
高山峰的兒子恩恩2歲被診斷出過動症、語言障礙，高山峰起初不知道孩子狀況，曾經請兒子丟衛生紙，講了5次對方還是無動於衷，他一氣之下體罰兒子，事後回想內疚不已，後來恩恩轉到森林小學就讀，並藉由藥物和運動控制，如今症狀已經好轉許多。
對於七寶媽疑似訕笑資源班孩子的行為，高山峰發文表示：「我的孩子曾經是需要上資源班的特教生，但他很努力要當個好孩子，也知道父母親為他的付出 。」接著爆粗口：「這次這個X七，我當然可以駡個幾句。但我更為納悶的是...怎麼還是『一定』會有一堆人支持這個X七呢？」
昨晚，Sydney針對資源班的不當看法及言辭三度公開道歉，承認沒有為兒子樹立榜樣，「由於我的無知與偏見，我對資源班學生持有錯誤的觀點，並且我的笑在那一刻給人帶來了傷害，對此輕蔑的態度我感到非常抱歉，這種行為不僅錯誤，也非常不公正，因為這忽略了每個孩子獨特的潛力和價值。」
Sydney表示：「道歉僅是改正錯誤的第一步，為了彌補錯誤，我將會更虛心去學習，提供正確的觀念給孩子，建立同理心，在未來，我會更加謹言慎行，並將重心放在家庭及教育。」
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