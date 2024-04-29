中職戰報Week 4／富邦悍將、樂天桃猿狀況回穩連勝對手！戰況膠著

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富邦悍將開季先發投手表現不理想，另外長打火力不足，導致比賽前半段落後時，球隊較難追分。但上周賽事，富邦悍將先發投手表現回穩，原本預設的1號先發投手布藍登，終於投出球探評估內容；加上羅戈、本土頭號先發陳仕朋，同樣繳出優質先發內容，搭配本來就強悍的牛棚投手群，皆以低比分差奪下3連勝。
布藍登3月31日對統一獅、4月5日對台鋼雄鷹，都在比賽前半段被對手打爆，因此被教練團下放二軍調整。但從布藍登被安排在球隊首戰先發，就可看出內部評價不錯，認為會是今年預設的頭牌先發，只是前2場出賽，繳出難堪成績，就連富邦悍將教練團也覺得意外。
過去布藍登有大聯盟經驗，去年則在墨西哥聯盟出賽，對戰球員經驗豐富。而在官辦熱身賽時，布藍登也展現出不錯球質，伸卡球搭配變化球去攻擊好球帶兩端，靠著製造大量滾地球來拿到出局數。前兩場不理想的出賽，主要是因為布藍登無法取得好球數領先，球數落後必須要投好球時，也因此讓對手掌握。重新回到一軍後，布藍登也修正此問題，早早取得好球數領先，開始迫使對手得提早出棒，布藍登因此找回壓制力。
同樣靠著打者出棒，才能拿到出局數的，則是富邦悍將另一名先發輪值陳仕朋。陳仕朋是富邦悍將這幾年最可靠的本土先發，吃局數能力高，不過他同樣在本季首場先發，慘遭對手打爆。4月3日先發面對統一獅，陳仕朋只投1.1局被擊出10支安打，失掉8分吞敗，不過他隨即調整得當，接連3場比賽都投7局以上，果然是富邦悍將最可靠的本土先發。
本周陳仕朋再繳出優異內容，對戰屬於積極出棒的味全龍隊，只用98球就投滿8局，直球、滑球不斷去挑戰外側好球帶邊角，讓打者破壞平衡去出棒，進而拿到出局數，甚至還有7次三振，味全龍隊整場比賽幾乎很難串連攻勢。
整個聯盟中，富邦悍將的勝利組牛棚算是定位最清楚，雙保險富藍戈、曾峻岳之外，還有王尉永、李東洺，組成完整的6至9局牛棚陣容。在理解攻擊火力，一時之間無法馬上提升的情況下，富邦悍將強調守備、跑壘與確實擊球，就是理解可能會有較多的低比分差賽事。
而在先發投手回穩後，搭配強悍的牛棚投手群，在上周也的確出現低比分差賽事，未來若富邦悍將先投手持續繳出穩定成績，戰情可望回穩，也會成為各隊難以突破的對手。
第四周看點：浪吱回桃連勝台鋼
上周樂天桃猿終於回到屬於自己的家，在桃園球場草皮完整處理好之後，樂天桃猿不再「流浪主場」，迎來桃園的開幕戰。過去樂天桃猿不僅打造「全猿主場」，讓對手感到壓力而難以攻破，最麻煩的是也因為在主場，樂天桃猿球員可以照著自己的節奏調整，特別是「暴力猿」打線的調整與安排，也都是在桃園主場逐漸摸索出來。
樂天桃猿的過往主力球員，習慣早早到球場治療，也習慣在球場待得很晚。不論是學長學弟間切磋攻擊心法，還是在打擊訓練區埋頭苦練，桃園主場都是他們最厚實的後盾。像是林立的inside-out攻擊模式，還是梁家榮調整打擊動作，桃園主場的打擊練習區，總在賽後燈光通明，像是武林高手尋求悟道一樣，在深夜不斷揮棒。
本季的流浪主場，不只影響到樂天桃猿球員的身體狀況，也影響到整個賽季的調整方式。過往習慣的環境不同，雖然仍是在比賽，卻少了賽前、賽後可供調整的環境，使得過往兇猛的「暴力猿」打線，本季威猛不再。團隊打擊率、團隊全壘打、團隊得分都不是聯盟前段班，少了火力支援，贏球也變得更加困難。
而回到桃園主場後，雖然火力尚未完全復甦，至少是習慣環境。作息可完全掌控下，樂天桃猿打者也開始展現適時一擊的能力，包括季初低潮的林承飛、馬傑森等人，都有不錯的攻擊內容；分數取得領先後，甚至較不穩定的牛棚也能守成，陳柏豪扛起終結者位置表現穩定，因此在主場連勝來訪的台鋼雄鷹。
單周之星：微調打擊動作 嚴宏鈞搶佔1號捕手
今年原本預期，樂天桃猿的主戰捕手會是年輕的宋嘉翔，但在宋嘉翔春訓調整狀況不理想的背景下，嚴宏鈞成為樂天桃猿的主戰捕手。而且不僅原本就不錯的守備能力，搭配打擊動作微調後的成果，本季打擊率高達3成71，成為樂天桃猿在後段棒次最恐怖的伏兵。
嚴宏鈞過往屢屢在僵局時，總能突然打出石破天驚的長打，被各隊認為猜球能力好，揮棒時手腕運用得當，棒頭加速度夠快，才能夠破除身材條件不理好的先天劣勢。今年嚴宏鈞更上層樓，將揮棒準備動作降低一些，希望能夠咬中球的下半部，運用本來就不錯的手腕能力，提升揮棒仰角，好增加長打能力，目前看來調整策略有不錯成果。
上周面對中信兄弟與台鋼雄鷹，嚴宏鈞合計11打數6安打，打擊率5成45是全聯盟最高，長打率6成36則排聯盟第4，完全不輸給其他聯盟中的恐怖中心打者。
除了攻擊火力兇猛外，嚴宏鈞更在這3場比賽中蹲滿全場，與投手群的搭配得當，引導投手群在低比分差的比賽，能夠運用球路與進壘點去控制場面。防守更是他的強項，上周完成了22次刺殺、6次助殺，在28次守備機會中無失誤，是本壘板後方堅實可信任的指揮官。
捕手出身的樂天桃猿總教練古久保健二，過往對於嚴宏鈞的守備評價就不錯，前總教練洪一中也曾給予嚴宏鈞頭腦靈活的讚賞，現在打擊火力穩定，也讓樂天桃猿暫時不用煩惱捕手位置，攻守與引導投手，都有嚴宏鈞負責綜觀大局。
（作者為緯來體育台、愛爾達體育台棒球球評、前蘋果日報資深棒球記者
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