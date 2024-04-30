《逆水寒》登台港澳！風靡1億玩家的開放世界巨作

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事實上，《逆水寒》還真是一個有生命力的、“活著”的遊戲。首先，3A級別的超高畫質，讓人甚至都無法分清是攝影照片、還是遊戲截圖，在視覺上就讓人相信這是一個真實的世界。
同時，作為最接近新時代中無限想像的元宇宙形態MMO遊戲，《逆水寒》在開放世界中增添了“億”點點細節，這個世界中的一切都是可以互動的。以茶樓為例，看到一張空桌子？旁邊的椅子當然可以坐下，還有搭載ChatGPT級AI的智慧NPC店小二為您添茶。茶水不小心打濕衣服？運用「火」屬性武功將衣服烘乾！在這個沒有任何限制的世界，可以發揮你的驚人想像力，盡情探索！
這些技術與玩法的雙重突破，都是《逆水寒》最樸素、也是全台玩家期待已久的願景 —— MMO的新時代，一個有別於過去“又肝又課、免洗炒短線”的全新時代，來了！《逆水寒》將帶著它的三大鐵拳 —— 不肝不課的開放世界體驗、3A級別的畫質與內容儲備、次世代AI載入的智慧NPC，向傳統MMO宣戰！
鐵拳1：拒絕免洗，不肝不課的開放世界MMO
《逆水寒》投入1億美元，搭建400+人的核心研發團隊，耗時四年，打磨出了這樣一款“在手機上也能玩的3A開放世界大作”。
相信很多人看到這個數字首先是驚喜，代表著品質保障，但接著又不免心慌 ——
如此高的研發成本，要從玩家手上賺回來，該不會是一款像《天堂Ｍ》那樣的pay to win遊戲？
如此豐富的遊戲內容，要讓玩家體驗到，該不會又是一款每天上線打卡、肝到爆炸的超農遊戲？
作為行業的顛覆者，《逆水寒》首創「不賣數值、減負養成」的全新模式，革除了傳統MMO的弊病，並已施行成功，做到了口碑、營收的雙豐收。
*不賣數值：《逆水寒》採用不逼課、屬性公平的賽季制模式，玩家的屬性將被控制在一個合理的區間、所有的養成材料都可以透過玩法獲得。同時每次大版本（賽季）更新，都將重置戰力，讓玩家都在相同起跑線出發。
那逆水寒怎麼維持穩定運營？答案是薄利多銷。
以輕鬆有趣的遊戲體驗吸引到足夠的使用者，讓玩家為精美但低價的時裝付費。（傳統MMO動輒破千元的時裝，相同或超越其品質的情況下，在《逆水寒》只需約33元）。在保證玩家體驗的同時，也給玩家長久運營的的信心。
*減負養成：《逆水寒》首創“殊途同歸”的機制，推出減輕負擔的培養方式。簡單來說，你只需要選擇自己喜歡的一部分內容體驗，就可以獲得全部的獎勵。
例如你是一個喜歡開放世界的玩家，在你探索的過程中，寶箱開出的裝備就可以用於PVP/PVE，還可以獲得大量的養成資源；當然反過來，作為一個戰鬥愛好者，在享受拳拳到肉的刺激對戰時，也能獲得珍稀的外觀獎勵。因此，你完全不用擔心不玩某個玩法而錯過什麼，讓遊戲回歸純粹的興趣與快樂。
鐵拳2：3A级的内容量，人人有樂趣，社交新貨幣
《逆水寒》能收穫這麼多的喜愛，便是因為《逆水寒》擁有3A量級的內容玩法，讓每一個玩家都能找到自己的樂趣。同時，像原神一樣的手機、PC帳號互通的設計，更是讓遊戲變得格外便捷，在手機上就能玩3A！
如果你喜歡刺激的競技比拼，那你一定不要錯過逆水寒。5V5的MOBA團戰，與隊友密切配合贏得勝利！上千人的大地圖團戰，成為領袖擊潰敵軍！
如果你喜歡開荒打BOSS的快樂，那你一定不要錯過逆水寒。顏值超高的BOSS，創新有趣的機制，還有最重要的豐厚獎勵，讓人像在夏天喝冰可樂一樣舒爽！
如果你喜歡類似星露谷的模擬經營玩法，那你一定不要錯過逆水寒。自由度超高的莊園建造系統，充滿趣味的種菜畜牧產業，甚至還能開店投資，成為虛擬世界首富！
如果你是注重精緻造型的玩家，成百上千件精美時裝等你獲取，只要半杯珍奶的價格，就能穿上頂奢的絕美時裝，成為人群中最亮眼的C位！
最絕妙的是，逆水寒的開放世界為大家提供了一個絕佳的公共場所，無論你是喜歡什麼玩法，都可以在大世界相聚在一起，結伴而行，一起在“會呼吸的江湖”中結識好友、建立羈絆，書寫新的故事。
而這就是為什麼，逆水寒陸服能榮獲App Store全球編輯精選獎章，成為TapTap口碑最好的MMO，並登頂多個平台免費榜、暢銷榜榜首並連續霸榜，也在各個社交平台引起討論的狂潮，讓《逆水寒》成為一款現象級的產品。
鐵拳3：次世代AI技術，給每一位玩家暖心客製化服務
《逆水寒》中最最最最讓玩家期待的，莫過於其ChatGPT級的AI技術了。 AI ×元宇宙，將蹦出怎樣的火花？這個次世代的生態模型，已經在《逆水寒》中不斷發展，並有著無窮的想像空間。
*擁有獨立人格的智慧NPC！NPC將在和你的互動中，逐漸完善屬於她的性格，而她的命運也將因你發生改變。路遇一位落魄的女子，你選擇説話，抑或袖手旁觀？請牢記，你的選擇，將影響她的一生。
*孤狼玩家的福音，打副本的超級大腿！社恐、組不到隊伍，怎麼辦？你可以永遠相信NPC隊友，他將24小時待命、隨叫隨到，你的指令就是他的使命，為你拿下一個又一個BOSS。同時他還會根據你的等級進行成長，一起成為武林高手！
官方強調，自己的定位始終是「MMO新時代的開創者」，將不斷吸收玩家回饋與創新的嘗試，始終走在時代的前沿，成為往後所有MMO的標竿，開啟逆水寒時代！
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