今天衝！台中六扇門火鍋買1送1　壽司郎「鮭魚20元」桃園開幕送40

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台中人吃最強小火鍋「買一送一」了！百元火鍋霸主「六扇門」最低160元起爽吃火鍋，搭配肉燥飯、雞塊、王子麵、冰淇淋、飲料、爆米花吃到飽，4月30日迎接台中烏日信義店開幕祭出「買一送一」優惠，當天內用指定鍋物限時「買一送一」，12:00、18:00起各限量100組，售完為止。勞動節5月1日至5月2日，追蹤六扇門FB粉專、完成社群任務，結帳出示留言畫面就能享有內用「第二鍋5折」，再爽吃第二件半價連續2天。
六扇門烏日信義店 餐廳資訊
地址：台中市烏日區信義街232號
時間：11:00-23:00
電話：04-23373017
📌壽司郎桃園八德置地店開幕！鮭魚「每貫20元」 消費滿額「現折40元」
台灣壽司郎4月30日迎接桃園八德置地店開幕，第41號店「壽司郎桃園八德置地店」開幕試營運雙重優惠，4月30日至5月6日連續7天，台灣人最愛的「生鮭魚2+1」只要60元，換算下來「鮭魚每貫20元」超甜價！5月7日至5月13日還有「地中海黑鮪魚中腹」40元也是銅板價，數量有限售完為止。
壽司郎桃園八德置地店4月30日至5月6日，單筆消費滿300元並於結帳時主動出示FB按讚畫面，加碼「免費招待紅盤」，相當於直接「現折40元」好開心；提醒大家，活動僅限內用，不適用外帶外送，折扣上限不得超過該桌用餐人數。4月30日起，單筆消費滿300元以上，參加Facebook按讚活動，還能免費獲得「萌抱壽司紀念限定款A4資料夾」乙個，數量有限送完為止。
壽司郎桃園八德置地店 店鋪資訊
時間：4月30日～5月13日試營運12:00-21:00（最後點餐20:30），5月14日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐21:30）
地址：桃園市八德區介壽路一段728號1樓 置地生活廣場