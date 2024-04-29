王齊麟爆「熱戀樂天女孩」陳詩媛大方認愛！談禁愛令經紀人回應了

4/29NBA季後賽焦點人物／快艇哈登擊垮獨行俠　AE砍40分力退太陽

▲哈登是快艇隊贏球功臣，西區系列賽跟獨行俠戰成2:2平手。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈登是快艇隊贏球功臣，西區系列賽跟獨行俠戰成2:2平手。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA季後賽4月29日進行四場賽事，場場焦點人物不少，不過洛杉磯快艇隊由哈登（James Harden）單場砍進33分帶領下，以116:111戰勝獨行俠，紐約尼克Jalen Brunson季後賽狂轟47分，助紐約尼克97:93勝費城76人，印第安納溜馬出戰密爾瓦基公鹿，溜馬由Tyrese Haliburton砍了24分帶領下，幫助溜馬126:113擊敗公鹿3:0聽牌，太陽隊跟灰狼賽事，明尼蘇達灰狼Anthony Edwards單場40分、9籃板、6助攻。《NOWnews今日新聞》也為讀者精選焦點人物。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌 紐約尼克97:93勝費城76人 MVP：Jalen Brunson

Jalen Brunson狂砍47分，不但一戰讓自己「封神」還對費城76人球迷來說，根本是一場惡夢，Jalen Brunson在全場尼克球迷高喊MVP的狀態下，帶領尼克晉級只差一步。

▲Jalen Brunson創下隊史新高47分。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Jalen Brunson創下隊史新高47分。（圖／NOWnews社群中心製）
📌快艇以116:111戰勝獨行俠 MVP:James Harden

James Harden在季後賽很好用，不是第六人，他是主將，尤其在「可愛」Kawhi Leonard受傷後，他更是跟Paul George天衣無縫搭配，快艇追到系列賽2:2平手，讓獨行俠嗅到危機。

▲洛杉磯快艇James Harden是快艇隊福星，單場33分。（圖／NOWnews社群中心製）
▲洛杉磯快艇James Harden是快艇隊福星，單場33分。（圖／NOWnews社群中心製）
📌 溜馬126:113擊敗公鹿 MVP:Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton在系列賽曾絕殺公鹿，所以他單場24分表現不會讓人吃驚，反倒是他展現出來的領導能力，不會因為公鹿是冠軍等級球隊令人畏懼。

▲溜馬當家控衛Tyrese Haliburton，單場攻下24分。（圖／NOWnews社群中心製）
▲溜馬當家控衛Tyrese Haliburton，單場攻下24分。（圖／NOWnews社群中心製）
📌太陽116:122輸灰狼 MVP：Anthony Edwards

Anthony Edwards不愧是目前「最接近喬丹」的季後賽男人，他的一舉一動，都跟公牛隊的「籃球之神」Michael Jordan有點相似。

Anthony Edwards單場40分、9籃板、6助攻，尤其是飛天暴扣Kevin Durant最為經典，他直接「顏面」扣爆偶像KD，也象徵是NBA世代交替。

▲Anthony Edwards單場40分好表現，帶領灰狼睽違20年闖進西區季後賽第二輪。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Anthony Edwards單場40分好表現，帶領灰狼睽違20年闖進西區季後賽第二輪。（圖／NOWnews社群中心製）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

影／Kyrie Irving神仙級拉竿！繞過快艇3人追防　進球畫面美如畫

影／快艇Paul George頂級嘲諷！砍進外線後　模仿Washington抱胸

太陽爆發內訌！KD不滿進攻角色感覺不舒服　早對主帥Vogel有意見

NBA快評／Beal災難表現讓太陽西沈？三巨頭更大問題下季還是難解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生