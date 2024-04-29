4/29NBA季後賽焦點人物／快艇哈登擊垮獨行俠 AE砍40分力退太陽
NBA季後賽4月29日進行四場賽事，場場焦點人物不少，不過洛杉磯快艇隊由哈登（James Harden）單場砍進33分帶領下，以116:111戰勝獨行俠，紐約尼克Jalen Brunson季後賽狂轟47分，助紐約尼克97:93勝費城76人，印第安納溜馬出戰密爾瓦基公鹿，溜馬由Tyrese Haliburton砍了24分帶領下，幫助溜馬126:113擊敗公鹿3:0聽牌，太陽隊跟灰狼賽事，明尼蘇達灰狼Anthony Edwards單場40分、9籃板、6助攻。《NOWnews今日新聞》也為讀者精選焦點人物。
記者吳政紘/綜合報導
📌 紐約尼克97:93勝費城76人 MVP：Jalen Brunson
Jalen Brunson狂砍47分，不但一戰讓自己「封神」還對費城76人球迷來說，根本是一場惡夢，Jalen Brunson在全場尼克球迷高喊MVP的狀態下，帶領尼克晉級只差一步。
📌快艇以116:111戰勝獨行俠 MVP:James Harden
James Harden在季後賽很好用，不是第六人，他是主將，尤其在「可愛」Kawhi Leonard受傷後，他更是跟Paul George天衣無縫搭配，快艇追到系列賽2:2平手，讓獨行俠嗅到危機。
📌 溜馬126:113擊敗公鹿 MVP:Tyrese Haliburton
Tyrese Haliburton在系列賽曾絕殺公鹿，所以他單場24分表現不會讓人吃驚，反倒是他展現出來的領導能力，不會因為公鹿是冠軍等級球隊令人畏懼。
📌太陽116:122輸灰狼 MVP：Anthony Edwards
Anthony Edwards不愧是目前「最接近喬丹」的季後賽男人，他的一舉一動，都跟公牛隊的「籃球之神」Michael Jordan有點相似。
Anthony Edwards單場40分、9籃板、6助攻，尤其是飛天暴扣Kevin Durant最為經典，他直接「顏面」扣爆偶像KD，也象徵是NBA世代交替。
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